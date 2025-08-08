onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.08.2025 - 15:52

Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? İzliyoruz...

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Hiç çözemediğimiz olaylar...

Hiç çözemediğimiz olaylar...
twitter.com

Ya ne olacağdı?

Ya ne olacağdı?
twitter.com

Harcadınız onu...

Harcadınız onu...
twitter.com

Hiç!

Hiç!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğru fotoğraf seçimi önemli.

Doğru fotoğraf seçimi önemli.
twitter.com

El salla!

El salla!
twitter.com

Cidden yahu...

Cidden yahu...
twitter.com

Üreticilerin dikkatine...

Üreticilerin dikkatine...
twitter.com

Catsplaining!

Catsplaining!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Gözlemler yanılmaz...

Gözlemler yanılmaz...
twitter.com

8 nedir yav?

8 nedir yav?

👇

👇
twitter.com

Bir de uyarı geldi!

Bir de uyarı geldi!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fazla ağır olmuş.

Fazla ağır olmuş.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kapatalım!

Kapatalım!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ahmet

Şu Kayıhan Osmanoğlu'nun tipine şöyle bir bakın, düşük zekalı montofon biri olduğunu anlarsınız zaten.

olmasa da olur

Allah korumus bizi düşünsene Atatürk olmasaydı bu adam şimdi padisahimizdi 😂😂