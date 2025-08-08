Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? İzliyoruz...
İyi eğlenceler 🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hiç çözemediğimiz olaylar...
Ya ne olacağdı?
Harcadınız onu...
Hiç!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğru fotoğraf seçimi önemli.
El salla!
Cidden yahu...
Üreticilerin dikkatine...
Catsplaining!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Gözlemler yanılmaz...
8 nedir yav?
👇
Bir de uyarı geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fazla ağır olmuş.
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kapatalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Şu Kayıhan Osmanoğlu'nun tipine şöyle bir bakın, düşük zekalı montofon biri olduğunu anlarsınız zaten.
Allah korumus bizi düşünsene Atatürk olmasaydı bu adam şimdi padisahimizdi 😂😂