Diyanet Cuma Hutbesinde Tatil Organizasyonları Hakkında Uyarı Yaptı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.08.2025 - 12:59

Diyanet İşleri Başkanlığı camilere cuma namazı için gönderdiği hutbede tatil meselesine değindi. Bazı tatil organizasyonlarının lüks ve israfın zirveye ulaştığı, nefsani arzu ve isteklerin sınır tanımadığı haller aldığını belirtti.

Hutbenin ilgili kısmı şöyle;

Ne yazık ki günümüzde bazı tatil organizasyonları, Allah’ın hükümlerini hiçe sayan, helal haram hassasiyetinden uzak, lüks ve israfın zirveye ulaştığı, nefsani arzu ve isteklerin sınır tanımadığı bir hâl almıştır. Böyle bir tatil anlayışının dinimizde asla yeri yoktur.

Tatil; memleketimizi, köyümüzü, şehit kanlarıyla yoğrulmuş cennet vatanımızın tarihi ve doğal güzelliklerini çocuklarımıza tanıtmak için bulunmaz bir fırsattır.

Tatil, anne babamızın hayır duasını almak, akrabalarımızla hasret gidermek için güzel bir imkândır. Evlatlarını ve torunlarını özleyen, onların yolunu bekleyen anne babalar için de bir sevinç kaynağıdır.

Bugün, nice anne baba evlatlarının, nice dede ve nine torunlarının yollarını gözlemektedir. Bir çift söze, bir selama, bir muhabbete hasret kalan nice büyüklerimiz var.

Müslümanın Allah’a itaatten sonra yapması gereken en önemli görevi; anne babasına hizmet etmek, onların maddi ve manevi her türlü ihtiyaçlarını gidermektir. Onları yalnızlığa ve kimsesizliğe terk etmemek, onların gönüllerini kazanmaktır.

