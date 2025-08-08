onedio
Fatih Altaylı'dan YouTube Kanalına Gelen Erişim Engeline Hakkında Açıklama Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
08.08.2025 - 09:56

Fatih Altaylı 21 Haziran 2025 tarihinde Cumhurbaşkanını Tehdit suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Türkiye'nin haber kategorisinde en çok izlenen YouTube kanalına sahip olan Altaylı gündemi cezaevinden gönderdiği mektuplarla yorumlamış programın geri kalanında ünlü isimleri konuk ederek izlenme sayılarını korumuştu. Geçtiğimiz gün ise  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine, 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli ve içeriklerin yayından çıkarılması kararı verilmişti. Altaylı engelleme kararını bugünkü yayınında yorumladı.

Altaylı engelleme kararını şöyle yorumladı;

'Duyduğum, öğrendiğim kadarıyla kanalımıza erişim yasağı getirilecekmiş. Ellerinde tüm medya, yüzlerce, binlerce satın alınmış gazete, gazeteci, yayın, yayıncı. Bir tek bana tahammül edemiyorlar. Böyle yasak mı olur? Suç varsa o yayına engel gelir. Ne demek toptan yasak? Elbette yasal haklarımızı arayacağız. Yasa varsa ve bulabilirsek. Ama zannederim VPN ile izlemek mümkün olmalı. Devam edebilirsek, öyle ederiz. Hayırlısı diyelim devam edelim.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
