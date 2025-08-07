Fatih Altaylı'nın YouTube Kanalına Erişim Engeli Kararı

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube hesabında yayınlanan bir videoda söylediği sözler nedeniyle 21 Haziran’da gözaltına alınmıştı.

Fatih Altaylı 22 Haziran’da tutuklanmıştı. Altaylı, cezaevinde olmasına rağmen Temmuz ayında YouTube’da en çok izlenen kanal oldu.

Altaylı’nın YouTube kanalı Temmuz ayında 28 milyon izlenme, 60 bin yeni abone, video başına 634 bin ortalama izlenme, 2,2 milyon beğenme ve 139 bin yoruma ulaştı.