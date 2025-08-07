onedio
Fatih Altaylı'nın YouTube Kanalına Erişim Engeli Kararı

Fatih Altaylı'nın YouTube Kanalına Erişim Engeli Kararı

Dilara Şimşek
07.08.2025 - 17:59

Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi. X'te 'Engelli Web' isimli hesabın paylaşımına göre bu karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Hesabın paylaşımında 'Kanal şu an için Türkiye'den hala erişilebilir durumda ve henüz YouTube tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı' denildi.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı için erişim engeli kararı verildi.

twitter.com

X'te 'Engelli Web' sayfasının paylaşımı şöyle oldu:

'Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi ve bu karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Kanal şu an için Türkiye'den hala erişilebilir durumda ve henüz YouTube tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı.'

Fatih Altaylı Neden Tutuklandı?

Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı Temmuz ayında en çok izlenen hesap oldu.

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube hesabında yayınlanan bir videoda söylediği sözler nedeniyle 21 Haziran’da gözaltına alınmıştı. 

Fatih Altaylı 22 Haziran’da tutuklanmıştı. Altaylı, cezaevinde olmasına rağmen Temmuz ayında YouTube’da en çok izlenen kanal oldu. 

Altaylı’nın YouTube kanalı Temmuz ayında 28 milyon izlenme, 60 bin yeni abone, video başına 634 bin ortalama izlenme, 2,2 milyon beğenme ve 139 bin yoruma ulaştı.

