Fatih Altaylı'nın YouTube Kanalına Erişim Engeli Kararı
Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi. X'te 'Engelli Web' isimli hesabın paylaşımına göre bu karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Hesabın paylaşımında 'Kanal şu an için Türkiye'den hala erişilebilir durumda ve henüz YouTube tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı' denildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı için erişim engeli kararı verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı Temmuz ayında en çok izlenen hesap oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın