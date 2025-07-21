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Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR Programına Cem Yılmaz Konuk Oldu: “Çok Kötü Bir Dönemden Geçiyoruz”

Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR Programına Cem Yılmaz Konuk Oldu: “Çok Kötü Bir Dönemden Geçiyoruz”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.07.2025 - 09:22 Son Güncelleme: 21.07.2025 - 09:28

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Cezaevinde olduğu için YouTube kanalındaki programına katılamayan Fatih Altaylı’nın yerine dostları programı yürütmeye devam ediyor. Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR programının bugünkü konuğu komedyen Cem Yılmaz oldu. Cem Yılmaz yaşanan süreçler hakkında yaptığı açıklamasında “Hayat, insanları biraz daha karartmış olabilir. ‘Kırk kere söylersen gerçek olur’ diye bir söz var ya; ‘Çok kötü bir dönemden geçiyoruz’ dedik, gerçek oldu” dedi.

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Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR programının yeni misafiri Cem Yılmaz oldu.

Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR programının yeni misafiri Cem Yılmaz oldu.

YouTube kanalında yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı iddia edilen sözler sonrası gözaltına alınan Fatih Altaylı, 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan tutuklanmıştı. Yaklaşık 1 aydır cezaevinde olan Fatih Altaylı’nın Youtube kanalındaki programına her gün dostları ve ona destek olmak isteyenler konuk oldu. Programın yeni konuğu ise Cem Yılmaz’dı.

Cem Yılmaz programa “Keşke bugün gelmeseydim” sözleriyle başlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kanalınızın çok sadık bir izleyicisiyim. Bugün de keşke gelmeseydim” ifadelerini kullanarak ironi yapan Cem Yılmaz'ın sözlerinden bazıları şu şekilde oldu:

“Kanalınızın çok sadık bir izleyicisiyim. Bugün de keşke gelmeseydim” ifadelerini kullanarak ironi yapan Cem Yılmaz'ın sözlerinden bazıları şu şekilde oldu:

  • Bir konuda mağdur olan bir kişi kadar üzülmeyi, ondan mesleğime yarayacak şaka üretmekten daha kıymetli görüyorum. Gerçek bir insan gibi üzülmek, gerçek birisi gibi sıkılmak gibi…

  • Fatih abiden ben de şikayetçiyim; bu iddianameye girsin istemiyorum ama bana da kötülüğü dokundu…

  • Çünkü bütün soruları bana soruyordu. Soruları bana soruyor, Nilperi (Şahinkaya) de orada duruyor falan…

CEM YILMAZ'IN KONUK OLDUĞU PROGRAMIN TAMAMI:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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