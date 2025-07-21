Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR Programına Cem Yılmaz Konuk Oldu: “Çok Kötü Bir Dönemden Geçiyoruz”

Cezaevinde olduğu için YouTube kanalındaki programına katılamayan Fatih Altaylı’nın yerine dostları programı yürütmeye devam ediyor. Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR programının bugünkü konuğu komedyen Cem Yılmaz oldu. Cem Yılmaz yaşanan süreçler hakkında yaptığı açıklamasında “Hayat, insanları biraz daha karartmış olabilir. ‘Kırk kere söylersen gerçek olur’ diye bir söz var ya; ‘Çok kötü bir dönemden geçiyoruz’ dedik, gerçek oldu” dedi.