Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR Programına Cem Yılmaz Konuk Oldu: “Çok Kötü Bir Dönemden Geçiyoruz”

Cezaevinde olduğu için YouTube kanalındaki programına katılamayan Fatih Altaylı’nın yerine dostları programı yürütmeye devam ediyor. Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR programının bugünkü konuğu komedyen Cem Yılmaz oldu. Cem Yılmaz yaşanan süreçler hakkında yaptığı açıklamasında “Hayat, insanları biraz daha karartmış olabilir. ‘Kırk kere söylersen gerçek olur’ diye bir söz var ya; ‘Çok kötü bir dönemden geçiyoruz’ dedik, gerçek oldu” dedi.
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Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR programının yeni misafiri Cem Yılmaz oldu.
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Cem Yılmaz programa “Keşke bugün gelmeseydim” sözleriyle başlayarak şu ifadeleri kullandı:
“Kanalınızın çok sadık bir izleyicisiyim. Bugün de keşke gelmeseydim” ifadelerini kullanarak ironi yapan Cem Yılmaz'ın sözlerinden bazıları şu şekilde oldu:
CEM YILMAZ'IN KONUK OLDUĞU PROGRAMIN TAMAMI:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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