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Tüm Çalışanlar Dikkat! Yıllık İzin Sürenizi 4 Gün Daha Uzatabilirsiniz

Tüm Çalışanlar Dikkat! Yıllık İzin Sürenizi 4 Gün Daha Uzatabilirsiniz

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.07.2025 - 08:25 Son Güncelleme: 21.07.2025 - 08:52

Yaz geldi, milyonlarca çalışan memleketine gitmek için, tatil beldelerine gitmek için ya da sadece dinlenmek için yıllık izin kullanmaya başladı. Peki yıllık izninizi 4 gün daha uzatabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte tüm çalışanları ilgilendiren, yıllık izinlerinin üzerine 4 gün daha eklemenin formülü… 

Kaynak: NTV

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Tüm çalışanlar bu bilgiye hakim olmalı: Yıllık izninizi 4 gün daha uzatabilirsiniz!

Tüm çalışanlar bu bilgiye hakim olmalı: Yıllık izninizi 4 gün daha uzatabilirsiniz!

Evet yanlış duymadığınız yıllık izin süreniz 4 gün daha uzatılabilir. Peki nasıl? Gelin size detaylı bir şekilde anlatalım: 

Çalışanın talebine göre hak doğrultusunda yıllık izinler kullanılabiliyorken, birçok çalışanın bilmediği yol izni de yıllık izne eklenebiliyor.

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nin 6. maddesinde yer alan detaya göre, yıllık ücretli izinlerini iş yerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşuluyla gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplamda 4 güne kadar izin vermek zorunda.

NTV'de yer alan habere göre; ücretli yıllık izin tarihleri belli olduktan sonra işverene iznin geçirileceği yere ilişkin belge sunulması gerekiyor.

NTV'de yer alan habere göre; ücretli yıllık izin tarihleri belli olduktan sonra işverene iznin geçirileceği yere ilişkin belge sunulması gerekiyor.

Örneğin; İstanbul'da çalışan kişi tatilini Marmaris'te bir otelde ya da kiralık bir konutta geçirmek istiyorsa fatura ya da sözleşmeyi işverene ibraz etmesi gerekecek. 9 gün kullandığınız yıllık izninize 4 gün de yol izni verilmesi halinde izin günü sayısı 13 güne çıkmış oluyor.

Yıllık izin süreleri:

Yıllık izin süreleri:

1 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresi olan çalışanlar en az 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az hizmet süresi olan çalışanlar en az 20 gün, 15 yıl ve üzeri hizmet süresi olan çalışanlar en az 26 günden az olmayacak şekilde yıllık izin kullanabiliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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