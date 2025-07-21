Tüm Çalışanlar Dikkat! Yıllık İzin Sürenizi 4 Gün Daha Uzatabilirsiniz

Evet yanlış duymadığınız yıllık izin süreniz 4 gün daha uzatılabilir. Peki nasıl? Gelin size detaylı bir şekilde anlatalım:

Çalışanın talebine göre hak doğrultusunda yıllık izinler kullanılabiliyorken, birçok çalışanın bilmediği yol izni de yıllık izne eklenebiliyor.

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nin 6. maddesinde yer alan detaya göre, yıllık ücretli izinlerini iş yerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşuluyla gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplamda 4 güne kadar izin vermek zorunda.