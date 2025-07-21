Tüm Çalışanlar Dikkat! Yıllık İzin Sürenizi 4 Gün Daha Uzatabilirsiniz
Yaz geldi, milyonlarca çalışan memleketine gitmek için, tatil beldelerine gitmek için ya da sadece dinlenmek için yıllık izin kullanmaya başladı. Peki yıllık izninizi 4 gün daha uzatabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte tüm çalışanları ilgilendiren, yıllık izinlerinin üzerine 4 gün daha eklemenin formülü…
Kaynak: NTV
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Tüm çalışanlar bu bilgiye hakim olmalı: Yıllık izninizi 4 gün daha uzatabilirsiniz!
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NTV'de yer alan habere göre; ücretli yıllık izin tarihleri belli olduktan sonra işverene iznin geçirileceği yere ilişkin belge sunulması gerekiyor.
Yıllık izin süreleri:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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