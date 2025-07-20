Sevda Türküsev Kredi Çekerek Tatile Giden Halka "Geri Zekalı" Dedi
İktidara yakın gazetecilerden Sevda Türküsev, zaman zaman yaptığı yorumlarla tepki çekiyor. Bugün de gündeminde tatile gidenler vardı. Türküsev, kredi çekerek tatile giden vatandaşlara dikkat çekerek 'Kredi çekip tatile gidenler gerizekalı. Sonra ağlıyorsunuz para yetmiyor diye. Biz tatilde köye giderdik. Tatil beldelerinde büyümedik.' dedi.
Bunun ardından sosyal medyada bu yorumu sıkça paylaşılırken, eleştiriler de hayli fazlaydı.
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Sevda Türküsev bugün de tatilcilerle ilgili yaptığı yorumla sosyal medyanın gündemindeydi.
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Sosyal medyada insanların krediyle tatile gitmek zorunda kalmasından, halka tatilin layık görülmemesine kadar birçok eleştiri geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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