Sevda Türküsev Kredi Çekerek Tatile Giden Halka "Geri Zekalı" Dedi

İktidara yakın gazetecilerden Sevda Türküsev, zaman zaman yaptığı yorumlarla tepki çekiyor. Bugün de gündeminde tatile gidenler vardı. Türküsev, kredi çekerek tatile giden vatandaşlara dikkat çekerek 'Kredi çekip tatile gidenler gerizekalı. Sonra ağlıyorsunuz para yetmiyor diye. Biz tatilde köye giderdik. Tatil beldelerinde büyümedik.' dedi.

Bunun ardından sosyal medyada bu yorumu sıkça paylaşılırken, eleştiriler de hayli fazlaydı.