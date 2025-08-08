onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
E-imza Çetesi Üyesi Mıhyeddin Yakışır Öğretmen Ataması Yapmış

E-imza Çetesi Üyesi Mıhyeddin Yakışır Öğretmen Ataması Yapmış

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.08.2025 - 10:34

Onlar TV'nin son yayınında ülke gündemini sarsan e-imza ve sahte diploma skandalı hakkında yeni detaylara yer verildi. Murat Ağırel'in aktardığına göre Adana Seyhan’da uyuşturucu bağımlısı bir torbacı olduğu bilinen ve bir başkomiserin e-imzasını çıkaran çete üyesi Mıhyeddin Yakışır öğretmen ataması da yapmış.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sahte e-imza ile kamu sistemlerine sızarak diploma, ehliyet ve pek çok belge üreten çetenin öne çıkan isimlerinden biri de Mıhyeddin Yakışır.

Sahte e-imza ile kamu sistemlerine sızarak diploma, ehliyet ve pek çok belge üreten çetenin öne çıkan isimlerinden biri de Mıhyeddin Yakışır.

İddianamede e-imzaları çıkartan ve e-imzalara onay veren kişiler de şüpheliler arasında yer alırken; şüpheli Mıhyedin Yakışır’ın 6 kamu görevlisinin e-imzasının kopyalanmasında etkili olduğu tespit edilmişti.

Murat Ağırel'in aktardığına göre Yakışır sahte e-imza yöntemiyle öğretmen ataması bile yapmış.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
11
7
4
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın