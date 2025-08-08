E-imza Çetesi Üyesi Mıhyeddin Yakışır Öğretmen Ataması Yapmış
Onlar TV'nin son yayınında ülke gündemini sarsan e-imza ve sahte diploma skandalı hakkında yeni detaylara yer verildi. Murat Ağırel'in aktardığına göre Adana Seyhan’da uyuşturucu bağımlısı bir torbacı olduğu bilinen ve bir başkomiserin e-imzasını çıkaran çete üyesi Mıhyeddin Yakışır öğretmen ataması da yapmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sahte e-imza ile kamu sistemlerine sızarak diploma, ehliyet ve pek çok belge üreten çetenin öne çıkan isimlerinden biri de Mıhyeddin Yakışır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Murat Ağırel'in aktardığına göre Yakışır sahte e-imza yöntemiyle öğretmen ataması bile yapmış.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın