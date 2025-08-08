Ali Yerlikaya Duyurdu: Uyuşturucu Tacirlerine Yönelik Operasyonda Milyonlarca Hap Ele Geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'te yaptığı paylaşımda 'Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine' yönelik operasyona dair detayları paylaştı. 1.9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini belirten Yerlikaya aynı zamanda 256 kg hammadde ve 9 şüphelinin yakalandığını da açıkladı. Bakanın tam açıklaması şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da "Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine" yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 1 Milyon 919 Bin adet Uyuşturucu Hap ile 256 Kg Ham Madde (yaklaşık 5 Milyon adet uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirdik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı zamanda operasyona dair bir video da paylaşıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın