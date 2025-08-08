onedio
Ali Yerlikaya Duyurdu: Uyuşturucu Tacirlerine Yönelik Operasyonda Milyonlarca Hap Ele Geçirildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.08.2025 - 08:38

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'te yaptığı paylaşımda 'Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine' yönelik operasyona dair detayları paylaştı. 1.9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini belirten Yerlikaya aynı zamanda 256 kg hammadde ve 9 şüphelinin yakalandığını da açıkladı. Bakanın tam açıklaması şöyle;

İstanbul'da "Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine" yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 1 Milyon 919 Bin adet Uyuşturucu Hap ile 256 Kg Ham Madde (yaklaşık 5 Milyon adet uyuşturucu hap üretilebilecek) ele geçirdik!

Operasyonlarda; 9 şüpheli zehir tacirini yakaladık.

5'i TUTUKLANDI.

4'ünün işlemleri devam ediyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin;

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları ve

Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.

Aynı zamanda operasyona dair bir video da paylaşıldı.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
