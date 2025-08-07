onedio
AVM'nin Yemek Katını Çeken Bir Gurbetçi Yaptığı Yorumla Tepkilerin Hedefi Oldu

AVM'nin Yemek Katını Çeken Bir Gurbetçi Yaptığı Yorumla Tepkilerin Hedefi Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.08.2025 - 00:06

Yaz aylarının gelmesiyle yurt dışında yaşayan gurbetçilerin Türkiye’ye dönüşü hız kazandı. Tatil için gelen gurbetçilerin Türkiye hakkındaki yorumları ise her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal medyada dikkat çekmeye başladı. Bir gurbetçi, AVM'nin yemek katını kayda alıp “Paramız yok, biz açız. O sırada Türkiye.” notunu düştü. Paylaşım, kısa sürede birçok kişinin sinirini zıplattı. Görüntüde kalabalık restoranlar ve dolu tepsiler yer alırken, yapılan yorumun tonu sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Kaynak: esindrkk_ / TikTok

Videoya buradan ulaşabilirsiniz:

TikTok'ta paylaşılan bu video ise birçok kişiyi kızdırdı.

TikTok'ta paylaşılan bu video ise birçok kişiyi kızdırdı.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
