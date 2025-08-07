AVM'nin Yemek Katını Çeken Bir Gurbetçi Yaptığı Yorumla Tepkilerin Hedefi Oldu

Yaz aylarının gelmesiyle yurt dışında yaşayan gurbetçilerin Türkiye’ye dönüşü hız kazandı. Tatil için gelen gurbetçilerin Türkiye hakkındaki yorumları ise her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal medyada dikkat çekmeye başladı. Bir gurbetçi, AVM'nin yemek katını kayda alıp “Paramız yok, biz açız. O sırada Türkiye.” notunu düştü. Paylaşım, kısa sürede birçok kişinin sinirini zıplattı. Görüntüde kalabalık restoranlar ve dolu tepsiler yer alırken, yapılan yorumun tonu sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Kaynak: esindrkk_ / TikTok
Videoya buradan ulaşabilirsiniz:
TikTok'ta paylaşılan bu video ise birçok kişiyi kızdırdı.
