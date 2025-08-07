onedio
Nevşin Mengü'den Sesli Mesaj Çıkışı Geldi: "Görgüsüzlüktür, Kusura Bakmayın"

Gökçe Cici
07.08.2025 - 23:30

Gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla sesli mesaj gönderenleri hedef aldı. Paylaşımda, sesli mesajın bölümlerini esprili biçimde analiz eden bir görsel yer aldı. Mengü bu görsele “Sesli mesaj görgüsüzlüktür. Kusura bakmayın” notunu ekledi. Yaptığı yorum kısa sürede dikkat çekti. Bu paylaşım daha önce de X'te de popüler olmuştu.

Nevşin Mengü, zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı doğrudan çıkışlarla tanınan bir isim desek yanılmış olmayız.

Gazeteciliği kadar net tavırlarıyla da bilinen Mengü, bu kez hedefine sesli mesajları aldı. Instagram hikayesinde paylaştığı görselde, toplam süresi 2 dakikayı bulan bir sesli mesajın bölümleri renkli oklarla ayrılmıştı. Mesajın başında klasik “Sesli mesaj atıyorum çünkü…” girişinden, ortasında konuya bir türlü giremeyen açıklamalara, sonunda ise “Çok uzun oldu kusura bakma” kapanışına kadar her an detaylı şekilde işaretlenmişti.

Mengü bu görsele “Sesli mesaj görgüsüzlüktür. Kusura bakmayın” notunu ekleyerek, uzun ve plansız sesli mesaj gönderenlere sitemini dile getirdi.

Bu paylaşım daha önce X'te de gündem olmuş, uzunca bi' süre konuşulmuştu...

Kullanıcılardan gelen yorumlar bu şekildeydi. Peki sizce de görgüsüzlük mü? Yorumlarınızı bekliyoruz!

