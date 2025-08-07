Nevşin Mengü'den Sesli Mesaj Çıkışı Geldi: "Görgüsüzlüktür, Kusura Bakmayın"
Gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla sesli mesaj gönderenleri hedef aldı. Paylaşımda, sesli mesajın bölümlerini esprili biçimde analiz eden bir görsel yer aldı. Mengü bu görsele “Sesli mesaj görgüsüzlüktür. Kusura bakmayın” notunu ekledi. Yaptığı yorum kısa sürede dikkat çekti. Bu paylaşım daha önce de X'te de popüler olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nevşin Mengü, zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı doğrudan çıkışlarla tanınan bir isim desek yanılmış olmayız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mengü bu görsele “Sesli mesaj görgüsüzlüktür. Kusura bakmayın” notunu ekleyerek, uzun ve plansız sesli mesaj gönderenlere sitemini dile getirdi.
Bu paylaşım daha önce X'te de gündem olmuş, uzunca bi' süre konuşulmuştu...
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Kullanıcılardan gelen yorumlar bu şekildeydi. Peki sizce de görgüsüzlük mü? Yorumlarınızı bekliyoruz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın