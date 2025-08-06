Nasıl Kaptırdık? Amsterdam Sokak Kedileri İçin Özel Merdivenler İnşa Etmeye Başladı

Merdivenlerin tam olarak nereye yerleştirileceği, Amsterdam Hayvan Ambulansı (Dierenambulance Amsterdam) ile birlikte belirlenecek. Bu iş birliği kapsamında, geçmişte hayvanların en çok düştüğü ve boğulma olaylarının yaşandığı noktalar haritalandırılacak.

Elde edilen veriler ışığında, merdivenlerin en yüksek risk taşıyan bölgelere yıl içinde kurulması hedefleniyor. Yapılar yalnızca kedilere değil, suya düşen diğer küçük hayvanlara da çıkış imkanı sağlayacak şekilde tasarlanacak.