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Nasıl Kaptırdık? Amsterdam Sokak Kedileri İçin Özel Merdivenler İnşa Etmeye Başladı

Nasıl Kaptırdık? Amsterdam Sokak Kedileri İçin Özel Merdivenler İnşa Etmeye Başladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.08.2025 - 09:06

Amsterdam’ın ikonik kanalları güzel olduğu kadar tehlikeli de olabiliyor. Son altı ayda 19 kedinin boğularak hayatını kaybetmesi, şehirde hayvan hakları savunucularını harekete geçirdi. Kent yetkilileri, bu trajedilere son vermek amacıyla kanallara minik tahta merdivenler yerleştirme kararı aldı. Hem basit hem etkili bu çözümle, suya düşen kedilerin karaya ulaşması sağlanacak.

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Son altı ayda kanallarda boğulan 19 kedi, Amsterdam için kırmızı alarm niteliğindeydi.

Son altı ayda kanallarda boğulan 19 kedi, Amsterdam için kırmızı alarm niteliğindeydi.

Amsterdam’da kurulacak minik tahta merdivenlerin finansmanı, şehrin biyolojik çeşitlilik planı kapsamında ayrılmış ancak kullanılmamış olan 100.000 Euro’luk bir bütçeden sağlanıyor.  Hayvan hakları savunucusu Judith Krom tarafından önerilen proje, daha önce finansman eksikliği nedeniyle hayata geçirilememişti.

Amsterdam Hayvan Refahı Sorumlusu Zita Pels tarafından da desteklenen plan, 10 Temmuz’da şehir meclisinin oylamasıyla kabul edildi. Böylece, özellikle yüksek duvarlı kanal bölgelerinde hayvanların güvenli çıkışı için yapılandırılmış ilk adım atılmış oldu.

Yapılan merdivenler teknik olarak “cat trap” yani “kedi kapanı” diye anılıyor.

Yapılan merdivenler teknik olarak “cat trap” yani “kedi kapanı” diye anılıyor.

Merdivenlerin tam olarak nereye yerleştirileceği, Amsterdam Hayvan Ambulansı (Dierenambulance Amsterdam) ile birlikte belirlenecek. Bu iş birliği kapsamında, geçmişte hayvanların en çok düştüğü ve boğulma olaylarının yaşandığı noktalar haritalandırılacak. 

Elde edilen veriler ışığında, merdivenlerin en yüksek risk taşıyan bölgelere yıl içinde kurulması hedefleniyor. Yapılar yalnızca kedilere değil, suya düşen diğer küçük hayvanlara da çıkış imkanı sağlayacak şekilde tasarlanacak.

Amsterdam’daki uygulamayla benzer bir proje, Hollanda'nın Amersfoort şehrinde de hayata geçirildi.

Amsterdam’daki uygulamayla benzer bir proje, Hollanda'nın Amersfoort şehrinde de hayata geçirildi.

2024 yılı kapsamında 300’e yakın kedi merdiveni kurulması planlandı. Proje, hayvan refahı programı altında yerel konseyin onayıyla yürütülüyor. Amersfoort Hayvan Ambulansı, araştırma kuruluşları ve bölge sakinleriyle birlikte en riskli alanları belirleyerek bu bölgelerde merdivenlerin yerleştirilmesini sağlıyor.

Uygulamanın amacı, yüksek rıhtım duvarları nedeniyle sudan çıkamayan hayvanların güvenli bir şekilde karaya ulaşabilmesini sağlamak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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