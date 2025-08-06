Nasıl Kaptırdık? Amsterdam Sokak Kedileri İçin Özel Merdivenler İnşa Etmeye Başladı
Amsterdam’ın ikonik kanalları güzel olduğu kadar tehlikeli de olabiliyor. Son altı ayda 19 kedinin boğularak hayatını kaybetmesi, şehirde hayvan hakları savunucularını harekete geçirdi. Kent yetkilileri, bu trajedilere son vermek amacıyla kanallara minik tahta merdivenler yerleştirme kararı aldı. Hem basit hem etkili bu çözümle, suya düşen kedilerin karaya ulaşması sağlanacak.
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Son altı ayda kanallarda boğulan 19 kedi, Amsterdam için kırmızı alarm niteliğindeydi.
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Yapılan merdivenler teknik olarak “cat trap” yani “kedi kapanı” diye anılıyor.
Amsterdam’daki uygulamayla benzer bir proje, Hollanda'nın Amersfoort şehrinde de hayata geçirildi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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