Yapay Zekanın Babası Uyardı: Bu Meslekler 2 Yıl İçinde Yok Olabilir!
Yapay zeka her geçen gün daha fazla işi devralıyor. Ancak bu değişim artık bir tahmin değil, gerçekleşmeye başlamış bir gerçeklik. Yapay zekanın babası olarak bilinen Geoffrey Hinton, yakın zamanda katıldığı bir podcast'te bazı mesleklerin çok yakında tarihe karışabileceğini söyledi. Özellikle yazılı ve analitik işlerin tehdit altında olduğunu belirten Hinton, bu dönüşümün düşündüğümüzden çok daha hızlı ilerlediğini vurguladı. Peki hangi işler risk altında, hangileri şimdilik güvende?
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Geoffrey Hinton’a göre yazılı, analitik ve tekrarlayan görevleri içeren işlerde yapay zeka çoktan etkisini göstermeye başladı.
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Hinton, her mesleğin aynı hızla tehlike altında olmadığını belirtiyor.
Hinton’a göre bu dönüşümden kaçmak mümkün değil.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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