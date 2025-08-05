Yapay Zekanın Babası Uyardı: Bu Meslekler 2 Yıl İçinde Yok Olabilir!

Özellikle insan ilişkisi, fiziksel beceri ve empati gerektiren işler hala yapay zekanın erişemeyeceği alanlarda yer alıyor. Tesisatçılar, hemşireler ve öğretmenler bu gruba dahil ediliyor. Hinton, bu tür mesleklerin içgüdüsel karar verme, empatik yaklaşım ve fiziksel hareketlilik gibi insan doğasına özgü niteliklere dayandığını söylüyor.

Örneğin bir öğretmenin sınıfta anlık kararlar alması ya da bir hemşirenin hastayla kurduğu bağ, teknolojik sistemlerin taklit edemeyeceği detaylar içeriyor.