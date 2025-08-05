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Yapay Zekanın Babası Uyardı: Bu Meslekler 2 Yıl İçinde Yok Olabilir!

Yapay Zekanın Babası Uyardı: Bu Meslekler 2 Yıl İçinde Yok Olabilir!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 22:08

Yapay zeka her geçen gün daha fazla işi devralıyor. Ancak bu değişim artık bir tahmin değil, gerçekleşmeye başlamış bir gerçeklik. Yapay zekanın babası olarak bilinen Geoffrey Hinton, yakın zamanda katıldığı bir podcast'te bazı mesleklerin çok yakında tarihe karışabileceğini söyledi. Özellikle yazılı ve analitik işlerin tehdit altında olduğunu belirten Hinton, bu dönüşümün düşündüğümüzden çok daha hızlı ilerlediğini vurguladı. Peki hangi işler risk altında, hangileri şimdilik güvende?

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Geoffrey Hinton’a göre yazılı, analitik ve tekrarlayan görevleri içeren işlerde yapay zeka çoktan etkisini göstermeye başladı.

Geoffrey Hinton’a göre yazılı, analitik ve tekrarlayan görevleri içeren işlerde yapay zeka çoktan etkisini göstermeye başladı.

Tele pazarlama, çağrı merkezi, müşteri ilişkileri ve veri analizine dayalı görevler şimdiden otomasyon sistemlerine devrediliyor. Örneğin Hinton’ın verdiği kişisel bir örnekte, daha önce 25 dakikada yazılan müşteri yanıtları artık 5 dakikada yapay zekayla tamamlanıyor. 

Bu da aynı işi beş kat daha hızlı yapabilen sistemlerin insan gücüne olan ihtiyacı azaltması anlamına geliyor. Şirketlerin personel sayılarını ciddi ölçüde düşürmesi de bu dönüşümün başladığını gösteriyor.

Hinton, her mesleğin aynı hızla tehlike altında olmadığını belirtiyor.

Hinton, her mesleğin aynı hızla tehlike altında olmadığını belirtiyor.

Özellikle insan ilişkisi, fiziksel beceri ve empati gerektiren işler hala yapay zekanın erişemeyeceği alanlarda yer alıyor. Tesisatçılar, hemşireler ve öğretmenler bu gruba dahil ediliyor. Hinton, bu tür mesleklerin içgüdüsel karar verme, empatik yaklaşım ve fiziksel hareketlilik gibi insan doğasına özgü niteliklere dayandığını söylüyor. 

Örneğin bir öğretmenin sınıfta anlık kararlar alması ya da bir hemşirenin hastayla kurduğu bağ, teknolojik sistemlerin taklit edemeyeceği detaylar içeriyor.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft da benzer bir liste yayımlamıştı 👇🏻

Hinton’a göre bu dönüşümden kaçmak mümkün değil.

Hinton’a göre bu dönüşümden kaçmak mümkün değil.

Yapılması gereken, yapay zekayla rekabet etmek yerine onunla birlikte çalışabilecek beceriler geliştirmek. Örneğin veri okuryazarlığı, sistem denetimi, insan yönetimi gibi alanlar bu geçiş sürecinde avantaj sağlayabilir.

İşte Hinton'a göre tehlike altında olan meslekler:

  • Tele pazarlamacılar ve çağrı merkezi çalışanları

  • Müşteri hizmetleri temsilcileri

  • Pazarlama destek personelleri

  • Junior düzeyde çalışan finansal ve hukuki analistler

  • Hukuk asistanları

  • İçerik yazarları ve temel düzeyde yazılı görevlerde çalışanlar

  • Veri analizine dayalı pozisyonlar

  • CRM sistemleri kullanan tekrarlayan iletişim görevleri

  • Basit mantık ve analiz gerektiren ofis işleri

Hinton'a göre güvende olan meslekler:

  • Tesisatçılar

  • Hemşireler

  • Öğretmenler

  • Empati, muhakeme ve yaratıcılık gerektiren her türlü insan temelli meslek

  • Fiziksel beceri ve birebir insan etkileşimi gerektiren işler

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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