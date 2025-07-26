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Sanal Dünyanın Milyonluk Yıldızları: TikTok'un Yapay Zeka Influencer'ları Parayı Fena Kırdı!

Sanal Dünyanın Milyonluk Yıldızları: TikTok'un Yapay Zeka Influencer'ları Parayı Fena Kırdı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.07.2025 - 15:21

Artık internette gerçek olmak şart değil. Yapay zeka destekli influencer’lar sosyal medyayı domine ediyor. TikTok’ta dans eden bir sosis bile milyon dolarlık reklam anlaşması yapabiliyor. Bu karakterlerin arkasında ne var, kim yaratıyor, nasıl para kazanıyorlar? İşte sanal dünyanın milyonluk yıldızları...

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Nobody Sausage: Sadece bir sosis değil, fenomen.

Nobody Sausage: Sadece bir sosis değil, fenomen.

Kolları bükülen bir animasyon sosisin, milyonlarca kişiden daha çok kazandığı bir dünyadayız. Nobody Sausage, TikTok’ta 22.1 milyon takipçiye sahip ve yalnızca bir reklam paylaşarak 33.880 dolar gelir elde etti. 

Ne bir aktör ne de bir influencer tarafından temsil ediliyor; tamamen yapay olarak üretilmiş ve algoritmalarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmış bir karakter. Mizahi dili, dansları ve sade anlatımıyla dijital kültürde kendine yer edindi. Sosis dans ediyor, algoritma ödüllendiriyor. Bu içerik modeli, insan eli değmeden ciddi paralar kazandırıyor.

Lu of Magalu: Sanal bir maskottan çok daha fazlası...

Lu of Magalu: Sanal bir maskottan çok daha fazlası...

En çok kazanan sanal influencer unvanı, Brezilya merkezli Lu of Magalu’ya ait. Başlangıçta bir perakende markasının maskotu olan Lu, zamanla sosyal medyada bağımsız bir kimlik kazandı. Geçtiğimiz yıl içinde tam 74 sponsorlu içerik paylaşarak 2.5 milyon dolarlık gelir elde ettiği hesaplandı. 

Magalu’nun sosyal medya yöneticisi Pedro Alvim’e göre Lu’nun bu kadar etkili olmasının sebebi, onu insana benzetmeleri. Smoothie yapıyor, havuz kenarında vakit geçiriyor, kendi dijital hayatını yaşıyor gibi sunuluyor. Görsel olarak dijital olsa da arkasında kurguya dayalı, kullanıcıyla ilişki kurabilen bir karakter yapısı var.

Dijital karakterler neden tercih ediliyor?

Dijital karakterler neden tercih ediliyor?

Sanal influencer’lar yaşlanmıyor, skandallara karışmıyor, ücret pazarlığı yapmıyor. Bu özellikleri onları markalar için ideal hale getiriyor. Janky & Guggimon gibi karakterler, milyonlarca takipçiye ulaşıyor, Prime Video ile anlaşmalar yapıyor ve kullanıcılarla tıpkı gerçek insanlar gibi iletişim kurabiliyor.

Gerçek kişilerden daha kontrollü, daha istikrarlı ve daha risksiz oldukları için reklam dünyasının yeni gözdesi haline geldiler. Barbie gibi bazı figürler ise zaten markanın ta kendisi olduğu için reklama bile ihtiyaç duymadan sadakat yaratıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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