Sanal Dünyanın Milyonluk Yıldızları: TikTok'un Yapay Zeka Influencer'ları Parayı Fena Kırdı!

Kolları bükülen bir animasyon sosisin, milyonlarca kişiden daha çok kazandığı bir dünyadayız. Nobody Sausage, TikTok’ta 22.1 milyon takipçiye sahip ve yalnızca bir reklam paylaşarak 33.880 dolar gelir elde etti.

Ne bir aktör ne de bir influencer tarafından temsil ediliyor; tamamen yapay olarak üretilmiş ve algoritmalarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmış bir karakter. Mizahi dili, dansları ve sade anlatımıyla dijital kültürde kendine yer edindi. Sosis dans ediyor, algoritma ödüllendiriyor. Bu içerik modeli, insan eli değmeden ciddi paralar kazandırıyor.