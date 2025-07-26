Sanal Dünyanın Milyonluk Yıldızları: TikTok'un Yapay Zeka Influencer'ları Parayı Fena Kırdı!
Artık internette gerçek olmak şart değil. Yapay zeka destekli influencer’lar sosyal medyayı domine ediyor. TikTok’ta dans eden bir sosis bile milyon dolarlık reklam anlaşması yapabiliyor. Bu karakterlerin arkasında ne var, kim yaratıyor, nasıl para kazanıyorlar? İşte sanal dünyanın milyonluk yıldızları...
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Nobody Sausage: Sadece bir sosis değil, fenomen.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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