Labubu Çılgınlığı Yuva Dağıttı: ABD'de Bir Genç Kız Ailesini Bu Yüzden Hayatından Çıkardı
Son yılların en çok aranan oyuncaklarından biri olan Labubu, bu kez bir aile bağını kopardı. ABD'de yaşayan 18 yaşındaki genç bir kız, evlatlık olduğu ailesiyle bağını kopardığını duyurdu. Gerekçe ise mezuniyetine geç kalmalarıydı. Ailesi, aynı gün küçük kızlarına nadir bir Labubu oyuncağı almak için törene geç katılmıştı. Yaşananlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Labubu yüzünden mezuniyeti kaçırdılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evlatlık genç kız: "Zaten hep o favoriydi"
"Benim için 150 dolar, ona 350 dolarlık oyuncak"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın