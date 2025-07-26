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Labubu Çılgınlığı Yuva Dağıttı: ABD'de Bir Genç Kız Ailesini Bu Yüzden Hayatından Çıkardı

Labubu Çılgınlığı Yuva Dağıttı: ABD'de Bir Genç Kız Ailesini Bu Yüzden Hayatından Çıkardı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.07.2025 - 13:29

Son yılların en çok aranan oyuncaklarından biri olan Labubu, bu kez bir aile bağını kopardı. ABD'de yaşayan 18 yaşındaki genç bir kız, evlatlık olduğu ailesiyle bağını kopardığını duyurdu. Gerekçe ise mezuniyetine geç kalmalarıydı. Ailesi, aynı gün küçük kızlarına nadir bir Labubu oyuncağı almak için törene geç katılmıştı. Yaşananlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Labubu yüzünden mezuniyeti kaçırdılar.

Labubu yüzünden mezuniyeti kaçırdılar.

Pop Mart ortaklığıyla piyasaya sürülen ve peluş anahtarlık formundaki Labubu’lar, son dönemde özellikle Çin merkezli olmak üzere tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Google'da bir ayda 48 milyondan fazla aratılan bu karakter, artık çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de koleksiyon merakına hitap ediyor. 

18 yaşındaki genç kadının ailesi ise o gün tam da bu koleksiyon için bir adım attı. Mezuniyet töreninin yapılacağı sabah, kız kardeşleri olan 10 yaşındaki Princess’in çok istediği nadir bir Labubu’nun satıldığını öğrendiler. Ancak ertesi gün almak yerine, satıcıyla anında buluşmayı tercih ettiler ve bu da mezuniyetin büyük bir kısmını kaçırmalarına neden oldu.

Evlatlık genç kız: "Zaten hep o favoriydi"

Evlatlık genç kız: "Zaten hep o favoriydi"

Genç kadın, Reddit'te paylaştığı gönderisinde ailesiyle ilgili geçmişten bu yana yaşadığı duyguları detaylarıyla anlattı. Bebeği olmadığı için kendisini evlat edinen çiftin, 8 yıl sonra doğal yollarla bir bebek sahibi olduğunu ve o günden beri tüm ilginin Princess adlı kardeşine kaydığını belirtti. 

Ailesinin bu çocuğu her şeyin merkezine koyduğunu, istediği her şeye kolayca ulaşabildiğini söyledi. Kendisi ise bir süredir erkek arkadaşının evinde kaldığını, ailesinin bunu umursamadığını ve artık evde neredeyse hiç vakit geçirmediğini ifade etti. Mezuniyet günü yaşanan olay ise bu uzaklaşmayı kalıcı hale getirdi.

"Benim için 150 dolar, ona 350 dolarlık oyuncak"

"Benim için 150 dolar, ona 350 dolarlık oyuncak"

Ailesinin mezuniyet hediyesi olarak 150 dolar verdiğini, ancak kız kardeşinin Labubu oyuncağına 350 dolar harcadığını belirten genç kadın, bu durumun kendisini derinden yaraladığını söyledi. Tören sonrası ailesiyle eve gitmeyip erkek arkadaşıyla birlikte döndüğünü, şu an tamamen onun yanında yaşadığını aktardı. 

Ailesinin defalarca özür dilediğini, mesajlar gönderdiğini ve hatta eve kadar gelip barışmak istediğini de belirtti. Ancak tüm bu çabaların kendisinde bir anlam ifade etmediğini vurguladı. Ailesinin son olarak bir 100 dolar daha gönderdiğini fakat bunu kabul etmediğini belirterek “Asıl mesele para değil” dedi.

Peki sizin bu çılgınlık hakkındaki yorumunuz ne? Bekliyoruz...

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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