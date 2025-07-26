Labubu Çılgınlığı Yuva Dağıttı: ABD'de Bir Genç Kız Ailesini Bu Yüzden Hayatından Çıkardı

Pop Mart ortaklığıyla piyasaya sürülen ve peluş anahtarlık formundaki Labubu’lar, son dönemde özellikle Çin merkezli olmak üzere tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Google'da bir ayda 48 milyondan fazla aratılan bu karakter, artık çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de koleksiyon merakına hitap ediyor.

18 yaşındaki genç kadının ailesi ise o gün tam da bu koleksiyon için bir adım attı. Mezuniyet töreninin yapılacağı sabah, kız kardeşleri olan 10 yaşındaki Princess’in çok istediği nadir bir Labubu’nun satıldığını öğrendiler. Ancak ertesi gün almak yerine, satıcıyla anında buluşmayı tercih ettiler ve bu da mezuniyetin büyük bir kısmını kaçırmalarına neden oldu.