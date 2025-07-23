Ghosting Eskide Kaldı! Flört Dünyasının Yeni Kabusu: Ghostlighting
İlişkilerde bir anda ortadan kaybolmak artık kimseye yabancı değil. Ghosting, dijital çağın en sık yaşanan flört problemlerinden biri haline geldi. Ancak bu davranışın bir adım ötesi daha var. Kaybolan kişinin aylar sonra hiçbir şey olmamış gibi geri dönüp, yaşananları inkar etmesi yeni bir terimi doğurdu. Psikologlar buna “ghostlighting” adını veriyor. Peki bu kavram tam olarak ne anlama geliyor?
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Önce ortadan kayboluyorlar, sonra hiçbir şey olmamış gibi dönüyorlar.
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Döndüklerinde gerçekleri inkar etmeye başlıyorlar.
Ghostlighting, ilişkide hem belirsizlik hem de inkar barındırdığı için etkisi oldukça yıkıcı olabiliyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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