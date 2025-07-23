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Ghosting Eskide Kaldı! Flört Dünyasının Yeni Kabusu: Ghostlighting

Ghosting Eskide Kaldı! Flört Dünyasının Yeni Kabusu: Ghostlighting

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.07.2025 - 09:14

İlişkilerde bir anda ortadan kaybolmak artık kimseye yabancı değil. Ghosting, dijital çağın en sık yaşanan flört problemlerinden biri haline geldi. Ancak bu davranışın bir adım ötesi daha var. Kaybolan kişinin aylar sonra hiçbir şey olmamış gibi geri dönüp, yaşananları inkar etmesi yeni bir terimi doğurdu. Psikologlar buna “ghostlighting” adını veriyor. Peki bu kavram tam olarak ne anlama geliyor?

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Önce ortadan kayboluyorlar, sonra hiçbir şey olmamış gibi dönüyorlar.

Önce ortadan kayboluyorlar, sonra hiçbir şey olmamış gibi dönüyorlar.

Ghosting kavramı, romantik bir ilişkide ya da flört aşamasında karşı tarafın hiçbir açıklama yapmadan bir anda iletişimi kesmesiyle tanımlanıyor. Özellikle mesajlaşma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte, biriyle konuşurken bir anda “görülmeme” veya “mavi tik” sessizliğine maruz kalmak, acı verici ama olağan bir durum haline geldi. 

Ghostlanan kişi, neyin yanlış gittiğini bile anlayamadan ortada kalıyor. Bu süreç, kişide terk edilme hissi, özgüven kaybı ve kafa karışıklığı yaratabiliyor. Özellikle ilişki içinde bağ kurulmuşken yaşanması durumunda, ayrılığın bile yaşanamamış olması duygusal olarak daha yıkıcı hale geliyor.

Döndüklerinde gerçekleri inkar etmeye başlıyorlar.

Döndüklerinde gerçekleri inkar etmeye başlıyorlar.

Gaslighting terimi, psikolojik manipülasyonun en yaygın ve en tehlikeli türlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu davranışta kişi, karşısındakinin yaşadıklarını küçümsüyor, inkar ediyor veya tamamen çarpıtıyor. İlişkilerde “Sen yanlış anladın”, “Bunu sen uyduruyorsun”, “Hiç öyle bir şey olmadı” gibi cümlelerle kendinizi sorgularken buluyorsanız, gaslighting’e maruz kalıyor olabilirsiniz. 

Kurban zamanla kendi duygularını sorgulamaya başlar, yaşananlara değil kendi hafızasına güvenemeyecek duruma gelir.

Ghostlighting, ilişkide hem belirsizlik hem de inkar barındırdığı için etkisi oldukça yıkıcı olabiliyor.

Ghostlighting, ilişkide hem belirsizlik hem de inkar barındırdığı için etkisi oldukça yıkıcı olabiliyor.

Uzmanlara göre bu davranışı sergileyen kişiler, geri döndüklerinde genellikle 'yoğundum', 'kafam karışıktı' gibi bahanelere sığınıyor. Ancak unutulmamalı ki bir insanın yok oluşunu görmezden gelmesi, karşısındakinin duygularını hiçe saymak anlamına geliyor. Eğer böyle bir durum yaşandıysa, kişinin kendini suçlamaması ve bu manipülatif döngüden uzak durması gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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