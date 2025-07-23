Ghosting Eskide Kaldı! Flört Dünyasının Yeni Kabusu: Ghostlighting

Ghosting kavramı, romantik bir ilişkide ya da flört aşamasında karşı tarafın hiçbir açıklama yapmadan bir anda iletişimi kesmesiyle tanımlanıyor. Özellikle mesajlaşma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte, biriyle konuşurken bir anda “görülmeme” veya “mavi tik” sessizliğine maruz kalmak, acı verici ama olağan bir durum haline geldi.

Ghostlanan kişi, neyin yanlış gittiğini bile anlayamadan ortada kalıyor. Bu süreç, kişide terk edilme hissi, özgüven kaybı ve kafa karışıklığı yaratabiliyor. Özellikle ilişki içinde bağ kurulmuşken yaşanması durumunda, ayrılığın bile yaşanamamış olması duygusal olarak daha yıkıcı hale geliyor.