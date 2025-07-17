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TikTok’ta Trend Olmuştu! "Golden Retriever Partner" Ne Anlama Geliyor?

TikTok’ta Trend Olmuştu! "Golden Retriever Partner" Ne Anlama Geliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 19:27

TikTok’ta ilişki videolarına denk geldiyseniz, “golden retriever boyfriend” ya da “black cat girlfriend” gibi terimlere mutlaka rastlamışsınızdır. Peki bu ifadeler aslında ne anlatıyor? Sosyal medyada milyonlarca kişinin kendini tanımlamak için kullandığı bu kavramlar, çift dinamiklerine dair ilginç ipuçları barındırıyor.

Gelin bakalım!

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"Golden Retriever Partner" ne demek?

"Golden Retriever Partner" ne demek?

Golden retriever partner, adını tıpkı gerçek bir golden retriever gibi pozitif, cana yakın ve sadık özelliklerinden alıyor. Bu kişiler genellikle ilişkilerde uyumlu, anlayışlı ve oldukça sıcak bir iletişim dili kuruyor. Etrafına enerji saçan, ortamda bulunmaktan keyif alan, bazen fazla iyi diye nitelenebilecek kadar nazik ve destekleyici olabiliyorlar. 

İnsanlarla çabuk kaynaşmaları ve partnerlerine karşı gösterdikleri duygusal açıklık onları çekici kılan başlıca özelliklerden. Psikolog Dr. Catherine Nobile, bu karakteri 'empatik, güvenilir ve duygusal zekası yüksek' biri olarak tanımlıyor. Genellikle golden retriever partner dendiğinde akla erkekler gelse de bu arketip her cinsiyet için geçerli.

Peki bu "Black Cat Partner" terimi ne?

Peki bu "Black Cat Partner" terimi ne?

Black cat partner, dış dünyaya karşı daha mesafeli, ketum ama iç dünyasında sadakat ve derin duygular barındıran bireyleri tanımlar. Bu kişiler genellikle kolay açılmaz, zamanla güven duyar ama bağ kurduklarında oldukça koruyucu ve vefalı olabilirler. 

Sosyal ortamlarda çekingen görünebilirler, hatta yanlış anlaşılabilirler. Oysa bu durum genelde içe dönük yapılarından kaynaklanır. Aile terapisti Kathryn Smerling’e göre, black cat partner ya korkutucu görünen ama aslında utangaç olan ya da güçlü durmaya çalışan hassas bireyleri temsil eder.

Bu iki zıt karakter nasıl birlikte olur?

Bu iki zıt karakter nasıl birlikte olur?

Golden retriever ve black cat partnerler ilişkilerde bir tür denge unsuru oluşturur. Biri dışa dönük ve yüksek enerjiliyken, diğeri içe dönük ve sakin olabilir. Bu farklılıklar çatışma yaratmak yerine birbirini tamamlayan bir dengeye dönüşebilir. 

Önemli olan, her iki tarafın da karşısındakinin doğasını değiştirmeye çalışmadan kabullenmesi. Terapi uzmanı Liz Hughes, bu tür ilişkilerin sağlıklı yürümesi için açık iletişimin ve sınırların netliğinin şart olduğunu söylüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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