TikTok’ta Trend Olmuştu! "Golden Retriever Partner" Ne Anlama Geliyor?

Golden retriever partner, adını tıpkı gerçek bir golden retriever gibi pozitif, cana yakın ve sadık özelliklerinden alıyor. Bu kişiler genellikle ilişkilerde uyumlu, anlayışlı ve oldukça sıcak bir iletişim dili kuruyor. Etrafına enerji saçan, ortamda bulunmaktan keyif alan, bazen fazla iyi diye nitelenebilecek kadar nazik ve destekleyici olabiliyorlar.

İnsanlarla çabuk kaynaşmaları ve partnerlerine karşı gösterdikleri duygusal açıklık onları çekici kılan başlıca özelliklerden. Psikolog Dr. Catherine Nobile, bu karakteri 'empatik, güvenilir ve duygusal zekası yüksek' biri olarak tanımlıyor. Genellikle golden retriever partner dendiğinde akla erkekler gelse de bu arketip her cinsiyet için geçerli.