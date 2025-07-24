TikTok Akımı Havalimanı Güvenliğini Zora Soktu: 10 Yıl Taşınacak Fotoğrafta “Güzel” Çıkma Takıntısı!
TikTok’ta başlayan bir trend, sınır kapılarını karıştırmaya başladı. Pasaport fotoğraflarında poz veren kullanıcılar çoğalıyor. Takma kirpik, kontür, ışık düzeni... Her şey var. Ama sorun şu ki; bu halinizle havalimanına gidince tanınmıyor olabilirsiniz. Güvenlik görevlileri fotoğraf sizsiniz diyor ama yüzünüz başka birini anlatıyor.
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Makyajla pasaport fotoğrafı çekmek neden sorun oluyor?
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Gerçekten kimlik doğrulama bu kadar kolay bozulabiliyor mu?
“En iyi pasaport makyajı” aramaları ikiye katlandı, “pasaport fotoğraf kuralları” ise %400 arttı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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pasaportumdaki fotoğraf ha güzel olmuş ha çirkin ne farkı var sanki tanıştığım her insana pasaportmu gostercem
saçmalık
Kızlarımızın dış görünüşüne nu kadar önem vermesi 🙄🤔..Oysa beyninizi ve ruhunuzu zenginleştirmeye yönelin, inanın daha etkili, çekici ve saygıdeğer olacaksın... Devamını Gör