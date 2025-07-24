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TikTok Akımı Havalimanı Güvenliğini Zora Soktu: 10 Yıl Taşınacak Fotoğrafta “Güzel” Çıkma Takıntısı!

TikTok Akımı Havalimanı Güvenliğini Zora Soktu: 10 Yıl Taşınacak Fotoğrafta “Güzel” Çıkma Takıntısı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.07.2025 - 16:24

TikTok’ta başlayan bir trend, sınır kapılarını karıştırmaya başladı. Pasaport fotoğraflarında poz veren kullanıcılar çoğalıyor. Takma kirpik, kontür, ışık düzeni... Her şey var. Ama sorun şu ki; bu halinizle havalimanına gidince tanınmıyor olabilirsiniz. Güvenlik görevlileri fotoğraf sizsiniz diyor ama yüzünüz başka birini anlatıyor.

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Makyajla pasaport fotoğrafı çekmek neden sorun oluyor?

Makyajla pasaport fotoğrafı çekmek neden sorun oluyor?

TikTok’ta viral olan bu trend, kullanıcıların pasaport fotoğraflarında yoğun makyaj ve profesyonel ışık kullanarak “estetik” pozlar vermesiyle ortaya çıktı. “@jordynlyne” isimli kullanıcı, tam makyajlı ve eyeliner’lı bir fotoğrafıyla on binlerce kişiye ulaştı. Ancak yorumlar arasında “Bu yasal mı?” ve “Ya makyajsız havalimanına gidersen ne olacak?” gibi haklı sorular dikkat çekti.

TravelRepublic'in VICE’a yaptığı açıklamada, resmi olarak makyaj yasağı olmasa da bu kadar abartılı bir görünümün yüz tanıma sistemlerinde ve sınır güvenlik kontrollerinde sorun çıkarabileceği belirtiliyor. Yani pasaport geçerli olsa bile, kimlik doğrulaması sürecinde görevlinin tereddüt yaşaması mümkün. Çünkü o fotoğraftaki kişiyle karşınızda duran kişi aynı görünmüyor.

Gerçekten kimlik doğrulama bu kadar kolay bozulabiliyor mu?

Gerçekten kimlik doğrulama bu kadar kolay bozulabiliyor mu?

Birçok ülke, pasaport fotoğraflarıyla ilgili çok net kurallar koymuş durumda; filtre yasak, selfie yasak, yüzü örten aksesuar yasak. Fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olmalı ve sizi açıkça tanımlamalı. Sadece makyaj için değil, estetik ameliyat gibi yüz hatlarını değiştiren operasyonlar için de geçerli. Saç kestirmek ya da sakal bırakmak sorun değil ama 'başka bir yüzle' gelmek sınırda sorun yaratıyor.

“En iyi pasaport makyajı” aramaları ikiye katlandı, “pasaport fotoğraf kuralları” ise %400 arttı.

“En iyi pasaport makyajı” aramaları ikiye katlandı, “pasaport fotoğraf kuralları” ise %400 arttı.

Kullanıcılar on yıl boyunca taşınacak bu fotoğrafın kusursuz olmasını istiyor. Bu istek de makyaj tekniklerinden profesyonel ışık ekipmanlarına kadar birçok şeyi beraberinde getiriyor. Ancak estetik kaygılar, havalimanı güvenliğinde pratik sorunlara neden olabiliyor.

Pasaport memurları ya da sınır görevlileri, sadece birkaç saniye içinde kişiyi tanımak zorunda. Eğer fotoğrafınızda tam makyajlı ve ring light aydınlatmalı haliniz varsa ancak siz uykusuz, makyajsız, yorgun bir şekilde kontrole geliyorsanız; sistem değil ama insan şüphelenebiliyor. Görünümdeki bu fark, pasaport geçerli olsa da beklenmedik kontrollerin önünü açabiliyor. Yani pasaportta sahne kuranlar, rolü havalimanında da devam ettirmek zorunda kalabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Aylin

pasaportumdaki fotoğraf ha güzel olmuş ha çirkin ne farkı var sanki tanıştığım her insana pasaportmu gostercem

Sümer Mete

Kızlarımızın dış görünüşüne nu kadar önem vermesi 🙄🤔..Oysa beyninizi ve ruhunuzu zenginleştirmeye yönelin, inanın daha etkili, çekici ve saygıdeğer olacaksın... Devamını Gör