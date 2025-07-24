TikTok Akımı Havalimanı Güvenliğini Zora Soktu: 10 Yıl Taşınacak Fotoğrafta “Güzel” Çıkma Takıntısı!

TikTok’ta viral olan bu trend, kullanıcıların pasaport fotoğraflarında yoğun makyaj ve profesyonel ışık kullanarak “estetik” pozlar vermesiyle ortaya çıktı. “@jordynlyne” isimli kullanıcı, tam makyajlı ve eyeliner’lı bir fotoğrafıyla on binlerce kişiye ulaştı. Ancak yorumlar arasında “Bu yasal mı?” ve “Ya makyajsız havalimanına gidersen ne olacak?” gibi haklı sorular dikkat çekti.

TravelRepublic'in VICE’a yaptığı açıklamada, resmi olarak makyaj yasağı olmasa da bu kadar abartılı bir görünümün yüz tanıma sistemlerinde ve sınır güvenlik kontrollerinde sorun çıkarabileceği belirtiliyor. Yani pasaport geçerli olsa bile, kimlik doğrulaması sürecinde görevlinin tereddüt yaşaması mümkün. Çünkü o fotoğraftaki kişiyle karşınızda duran kişi aynı görünmüyor.