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Yaşam
TikTok'ta Herkesin Konuştuğu "Z Kuşağı Bakışı" Ne Anlama Geliyor?

TikTok'ta Herkesin Konuştuğu "Z Kuşağı Bakışı" Ne Anlama Geliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.07.2025 - 13:27

TikTok’ta son günlerde sıkça karşılaşılan “Gen Z Stare”, yani Z kuşağı bakışı terimi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmiş durumda. Özellikle gençlerin müşteri veya çalışan olarak etkileşimlerde verdikleri ifadesiz bakışlarla ilişkilendiriliyor. “Z kuşağı bakışı ne demek?” sorusu platformlarda tartışma yaratırken, bu bakışın bir sosyal gösterge olup olmadığı da sorgulanıyor. İşte o çok konuşulan fenomenin perde arkası...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Z kuşağı bakışı nedir?

Z kuşağı bakışı nedir?

Z kuşağı bakışı, gençlerin çeşitli ortamlarda verdikleri tepkisiz, boş ifadeyi tanımlamak için kullanılan bir kavram. TikTok ve Reels içeriklerinde sıkça gösterilen bu durum, iki ana başlıkta değerlendiriliyor: müşteri hizmeti bakışı ve müşteri bakışı. 

İlki, genç bir çalışanın garipsediği bir talep karşısında müşteriye sessizce bakması; ikincisi ise genç bir müşterinin görevliye aynı şekilde tepkisiz yaklaşması. Sessizlik, bu kuşağın sosyal etkileşimlere verdiği yeni yanıt biçimi olarak algılanıyor.

Evet, biraz saçma gelebilir ancak durum bundan ibaret...

Yeni bir davranış mı, eski bir döngü mü?

Yeni bir davranış mı, eski bir döngü mü?

Tarihe bakıldığında, genç kuşakların tavırları hep tartışma konusu olmuş. Antik Yunan'da bile yaşlıların gençleri eleştirdiği metinler var. Bugünse bu döngü TikTok üzerinden “Z kuşağı bakışı” olarak gündeme geliyor. Sosyologlara göre bu durum, gençlerin deneyim eksikliğiyle bağlantılı olabilir. Ekran karşısında büyüyen bir nesil için gerçek hayattaki etkileşimlerin zorluğu doğal karşılanmalı. 

Bazı kullanıcılar bu bakışları doğrudan saygısızlık olarak yorumlarken, uzmanlar meseleyi daha geniş bir bağlamda ele alıyor. Kimi yorumlara göre, gençler yüzeysel etkileşimlere karşı isteksiz ve bu yüzden sahte ilgi göstermemeyi tercih ediyorlar. Ayrıca pandemi döneminde sosyal becerilerin sekteye uğraması da bu durumun arka planında yer alabilir.

Belki de sorun bakanlarda değil, bakılanlardadır.

Belki de sorun bakanlarda değil, bakılanlardadır.

Syracuse Üniversitesi’nden sosyal medya uzmanı Jennifer Grygiel’e göre, Z kuşağıyla gerçekten iletişim kurulduğunda geri dönüş almak mümkün. Ancak birçok yetişkin, gençlerle yüzeysel veya ilgisiz bir biçimde etkileşime giriyor. Grygiel, “Belki de gençler sadece gerçekten dahil olduklarında karşılık veriyorlar. Yapmacık tepkiler vermeyi öğrenmemiş olabilirler” diyor. Sosyal medyada gençlerin tepkisizliği hedef gösterilse de aslında toplumun genel ruh halinin bir yansıması olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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