TikTok'ta Herkesin Konuştuğu "Z Kuşağı Bakışı" Ne Anlama Geliyor?

Z kuşağı bakışı, gençlerin çeşitli ortamlarda verdikleri tepkisiz, boş ifadeyi tanımlamak için kullanılan bir kavram. TikTok ve Reels içeriklerinde sıkça gösterilen bu durum, iki ana başlıkta değerlendiriliyor: müşteri hizmeti bakışı ve müşteri bakışı.

İlki, genç bir çalışanın garipsediği bir talep karşısında müşteriye sessizce bakması; ikincisi ise genç bir müşterinin görevliye aynı şekilde tepkisiz yaklaşması. Sessizlik, bu kuşağın sosyal etkileşimlere verdiği yeni yanıt biçimi olarak algılanıyor.

Evet, biraz saçma gelebilir ancak durum bundan ibaret...