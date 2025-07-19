TikTok'ta Herkesin Konuştuğu "Z Kuşağı Bakışı" Ne Anlama Geliyor?
19.07.2025 - 13:27
TikTok’ta son günlerde sıkça karşılaşılan “Gen Z Stare”, yani Z kuşağı bakışı terimi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmiş durumda. Özellikle gençlerin müşteri veya çalışan olarak etkileşimlerde verdikleri ifadesiz bakışlarla ilişkilendiriliyor. “Z kuşağı bakışı ne demek?” sorusu platformlarda tartışma yaratırken, bu bakışın bir sosyal gösterge olup olmadığı da sorgulanıyor. İşte o çok konuşulan fenomenin perde arkası...
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Z kuşağı bakışı nedir?
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Yeni bir davranış mı, eski bir döngü mü?
Belki de sorun bakanlarda değil, bakılanlardadır.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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