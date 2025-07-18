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İnternette Gerçek İnsan Kalmadı mı? Gündem Yaratan "Ölü İnternet Teorisi"

İnternette Gerçek İnsan Kalmadı mı? Gündem Yaratan "Ölü İnternet Teorisi"

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.07.2025 - 21:32

Sosyal medya akışında dolaşan görsellerin hangisinin gerçek, hangisinin yapay zeka ürünü olduğunu anlamak giderek zorlaşıyor. Üstelik altına yapılan yorumlar da bir o kadar şüpheli hale geliyor. Herkesin aynı cümleyle şaşırdığı, aynı kelimelerle duygulandığı gönderiler artarken, gerçekten kimlerle etkileşim kurduğumuzu sorgulamak kaçınılmaz oluyor. Ölü internet teorisi işte tam da bu noktada devreye giriyor. Peki bu teori ne diyor ve gerçekten yalnız mıyız?

Bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

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İlk önce şu soruyla başlayalım: Ölü İnternet Teorisi nedir?

İlk önce şu soruyla başlayalım: Ölü İnternet Teorisi nedir?

İnternette karşımıza çıkan içeriklerin çoğunun artık insanlar tarafından değil, yapay zeka sistemleri ve otomatik botlar tarafından oluşturulduğu düşüncesine 'Ölü İnternet Teorisi' deniyor. Bu teoriye göre internet artık insanlar için değil, insanlar hakkında veri toplayan yapay sistemler için var. 

Üstelik içerik sadece makineler tarafından oluşturulmuyor; beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar da bu döngüye dahil ediliyor. İnternet, insan etkileşiminden çok algoritmaların yönlendirdiği yapay etkileşimlere teslim olmuş durumda.

Yapay zekayla oluşturulan fotoğrafların sosyal medyada gerçek sanılması artık olağan hale geldi.

Yapay zekayla oluşturulan fotoğrafların sosyal medyada gerçek sanılması artık olağan hale geldi.

Fotoğrafın gerçekliğine dair bir açıklama yapılmasa bile binlerce insan, aynı cümlelerle duygulanıyor, aynı emojiyle tepki veriyor. Bu durum sadece görsellerde değil, metin içeriklerinde de geçerli. 

Özellikle X platformunda, alıntı ve mention'ların büyük bölümü birbirinin kopyası haline gelmiş durumda. Üstelik bu paylaşımlar çoğunlukla mavi tikli, yüksek takipçili hesaplar tarafından yapılıyor. Bu hesaplar bir yandan gerçek görünürken, bir yandan da içeriği suni biçimde öne çıkarıyor.

Artık sosyal medyada bir içerik paylaşmak, sadece insanlara ulaşmak anlamına gelmiyor.

Artık sosyal medyada bir içerik paylaşmak, sadece insanlara ulaşmak anlamına gelmiyor.

Hangi paylaşımın 'gerçek' insanlar tarafından görüldüğü, hangisinin algoritmalarca öne çıkarıldığı da belirsizleşti. Bot hesaplar ya da yapay zeka destekli profiller, aynı cümleleri kopyala-yapıştır şeklinde çoğaltarak bir etkileşim balonu yaratıyor. Bu da gerçek kullanıcıların yanıtlarını bastırıyor ve bir içeriğin sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu ayırt etmeyi zorlaştırıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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