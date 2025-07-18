İnternette Gerçek İnsan Kalmadı mı? Gündem Yaratan "Ölü İnternet Teorisi"

İnternette karşımıza çıkan içeriklerin çoğunun artık insanlar tarafından değil, yapay zeka sistemleri ve otomatik botlar tarafından oluşturulduğu düşüncesine 'Ölü İnternet Teorisi' deniyor. Bu teoriye göre internet artık insanlar için değil, insanlar hakkında veri toplayan yapay sistemler için var.

Üstelik içerik sadece makineler tarafından oluşturulmuyor; beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar da bu döngüye dahil ediliyor. İnternet, insan etkileşiminden çok algoritmaların yönlendirdiği yapay etkileşimlere teslim olmuş durumda.