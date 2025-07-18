İnternette Gerçek İnsan Kalmadı mı? Gündem Yaratan "Ölü İnternet Teorisi"
Sosyal medya akışında dolaşan görsellerin hangisinin gerçek, hangisinin yapay zeka ürünü olduğunu anlamak giderek zorlaşıyor. Üstelik altına yapılan yorumlar da bir o kadar şüpheli hale geliyor. Herkesin aynı cümleyle şaşırdığı, aynı kelimelerle duygulandığı gönderiler artarken, gerçekten kimlerle etkileşim kurduğumuzu sorgulamak kaçınılmaz oluyor. Ölü internet teorisi işte tam da bu noktada devreye giriyor. Peki bu teori ne diyor ve gerçekten yalnız mıyız?
Bakalım...
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İlk önce şu soruyla başlayalım: Ölü İnternet Teorisi nedir?
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Yapay zekayla oluşturulan fotoğrafların sosyal medyada gerçek sanılması artık olağan hale geldi.
Artık sosyal medyada bir içerik paylaşmak, sadece insanlara ulaşmak anlamına gelmiyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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