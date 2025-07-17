Yapamıyormuş Gibi Yapmak: Erkeklerin Gizli Taktiği "Weaponized Incompetence" Nedir?
Birinin sürekli 'Ben beceremem' diyerek sorumluluklardan kaçtığını fark ettiniz mi? Özellikle ev işleri söz konusu olduğunda bu durum birçok ilişkide tekrar ediyor. ‘Weaponized incompetence’ olarak adlandırılan bu davranış biçimi, yapamıyormuş gibi davranarak işleri başkasına yıkmak anlamına geliyor. Çoğu zaman eşler arasında yaşansa da iş yerinde de görülüyor.
Peki, bu taktik nedir? Gelin örneklerle bakalım...
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Geçtiğimiz günlerde bu paylaşım X platformunda büyük ses getirmişti hatırlıyorsanız.
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Anlaşılan o ki erkekler bunu yalnızca kadınlara yapmıyormuş.
Hem de buram buram kokuyor.
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Peki nedir bu weaponized incompetence? Detaylıca bakalım.
Her zaman kasıtlı sorumluluk kaçışı olmayabilir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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