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Yapamıyormuş Gibi Yapmak: Erkeklerin Gizli Taktiği "Weaponized Incompetence" Nedir?

Yapamıyormuş Gibi Yapmak: Erkeklerin Gizli Taktiği "Weaponized Incompetence" Nedir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 20:29

Birinin sürekli 'Ben beceremem' diyerek sorumluluklardan kaçtığını fark ettiniz mi? Özellikle ev işleri söz konusu olduğunda bu durum birçok ilişkide tekrar ediyor. ‘Weaponized incompetence’ olarak adlandırılan bu davranış biçimi, yapamıyormuş gibi davranarak işleri başkasına yıkmak anlamına geliyor. Çoğu zaman eşler arasında yaşansa da iş yerinde de görülüyor. 

Peki, bu taktik nedir? Gelin örneklerle bakalım... 

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Geçtiğimiz günlerde bu paylaşım X platformunda büyük ses getirmişti hatırlıyorsanız.

Geçtiğimiz günlerde bu paylaşım X platformunda büyük ses getirmişti hatırlıyorsanız.
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Kimileri bunu erkeklerin bilerek yaptığını savunurken kimileri de babaların beceriksizliğinden dem vurmuştu. Tam da bu paylaşımın patladığı sıralarda kullanıcılar bir bir 'weaponized incompetence' terimini açıklamaya başlamıştı.

Sahi nedir bu X ahalisinin konuştuğu terim? Alıntılarla ilerleyelim isterseniz... Keza size de çok tanıdık gelebilir.

Anlaşılan o ki erkekler bunu yalnızca kadınlara yapmıyormuş.

Anlaşılan o ki erkekler bunu yalnızca kadınlara yapmıyormuş.
twitter.com

Hem de buram buram kokuyor.

Hem de buram buram kokuyor.
twitter.com

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twitter.com

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👇🏻
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Peki nedir bu weaponized incompetence? Detaylıca bakalım.

Peki nedir bu weaponized incompetence? Detaylıca bakalım.

Bu davranış genellikle bir kişinin bilinçli olarak işi zorlaştırması, çok fazla soru sorması ya da beceremeyeceğini öne sürmesiyle kendini gösteriyor. Örneğin bir kadın partnerine “Ben bebeği besleyeyim, sen de yemeği hazırla” dediğinde, partnerin “Ben kötü yemek yaparım, sen daha iyisin” diyerek görevden kaçması buna örnek. Böylece yemek yapma görevi yine aynı kişide kalıyor ve zamanla bu iş tamamen onun sorumluluğu haline geliyor. 

Aynı şey iş hayatında da geçerli. Bir çalışan, “PowerPoint’te çok kötüyüm, sen yaparsan daha iyi olur” diyerek sunum işini hep başkasına yıkabiliyor. Bu tekrarlandıkça, görev dağılımında kalıcı bir eşitsizlik oluşuyor. Görevleri devralan kişi için zamanla öfkeye, yorgunluğa ve uzaklaşmaya neden olabiliyor.

Her zaman kasıtlı sorumluluk kaçışı olmayabilir.

Her zaman kasıtlı sorumluluk kaçışı olmayabilir.

Bazı kişiler belirli görevler karşısında kaygı duyabilir, özgüvensizlik yaşayabilir ya da başarısız olmaktan çekinebilir. Bazı durumlarda ise bu davranış çocuklukta öğrenilmiş rollere dayanır. Örneğin bir çocuk ev işlerine alışık olarak büyürken, diğeri sadece akademik başarıya odaklanarak yetişmiş olabilir.

Yetişkinlikte bu roller tekrarlanır ve bir taraf tüm işleri üstlenirken, diğer taraf o görevleri hala kendi sorumluluğu gibi görmeyebilir. Bununla birlikte, gerçekten bir bilgi ya da beceri eksikliği varsa ‘weaponized incompetence’ kapsamına girmez. Burada belirleyici olan şey, yetersizlik davranışının bir kalıp haline gelmesi ve görevden kaçmak için kullanılmasıdır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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