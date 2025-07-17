Yapamıyormuş Gibi Yapmak: Erkeklerin Gizli Taktiği "Weaponized Incompetence" Nedir?

Kimileri bunu erkeklerin bilerek yaptığını savunurken kimileri de babaların beceriksizliğinden dem vurmuştu. Tam da bu paylaşımın patladığı sıralarda kullanıcılar bir bir 'weaponized incompetence' terimini açıklamaya başlamıştı.

Sahi nedir bu X ahalisinin konuştuğu terim? Alıntılarla ilerleyelim isterseniz... Keza size de çok tanıdık gelebilir.