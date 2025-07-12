onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
TikTok’ta Labubu Alarmı! Labubu Oyuncaklar Komplo Teorisi Yüzünden Yakılmaya Başlandı

TikTok’ta Labubu Alarmı! Labubu Oyuncaklar Komplo Teorisi Yüzünden Yakılmaya Başlandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.07.2025 - 10:31

Kasing Lung tarafından tasarlanan ve POP MART iş birliğiyle üretilen Labubu figürleri, son yıllarda global çapta bir koleksiyon trendine dönüştü. Sevimli tasarımlarıyla dikkat çeken oyuncaklara olan ilgi sürerken, sosyal medyada ortaya atılan bir teori bu ilgiyi tartışmalı hale getirdi. Binlerce dolar vererek bu oyuncakları satın alan bazı kullanıcılar, figürlerin lanetli olduğuna inanarak onları imha etmeye başladı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Labubu figürleri nasıl ortaya çıktı?

Labubu figürleri nasıl ortaya çıktı?

Labubu karakteri, Hong Kong’lu sanatçı Kasing Lung’un “The Monsters” adlı illüstrasyon serisinde yer alan elf kabilesi üyeleri olarak biliniyor. 2019 yılında POP MART ile yapılan iş birliğiyle bu karakterler fiziksel figür haline getirildi. Serinin piyasaya sürülmesinin ardından, Labubu figürleri kısa sürede koleksiyonerler arasında popülerlik kazandı. 

Pek çok kişi bu figürleri evlerinde sergilerken, bazıları da kişisel aksesuar olarak çantalarında taşımaya başladı. Özellikle Uzak Doğu'da yoğun ilgi gören figürler, son aylarda Batı ülkelerinde de yaygınlaşmaya başladı.

Ancak TikTok'ta öyle bir komplo teorisi ortaya atıldı ki insanlar Labubularını yakmaya başladı!

Ancak TikTok'ta öyle bir komplo teorisi ortaya atıldı ki insanlar Labubularını yakmaya başladı!

İnternette dolaşan iddialara göre Labubu figürlerinin tasarımı, Mezopotamya mitolojisinde yer alan antik bir varlık olan Pazuzu ile ilişkilendiriliyor. Bu teoriye göre, figürlerin sivri dişli ve gülümseyen yüz hatları Pazuzu’yu çağrıştırıyor.

Pazuzu, aynı zamanda “The Exorcist” filminde ana şeytani karakter olarak yer almıştı. Teoriyi savunan bazı kullanıcılar, figürlerin uğursuzluk getirdiğini ve evlerde olumsuz enerji oluşturduğunu öne sürüyor. Bu inanç özellikle TikTok ve X (Twitter) platformlarında geniş yankı buldu.

TikTok kullanıcısı @jessicavibezx, paylaştığı bir videoda Labubu figürünü ateşe verdiği anları yayımladı.

TikTok kullanıcısı @jessicavibezx, paylaştığı bir videoda Labubu figürünü ateşe verdiği anları yayımladı.

Jessica, oyuncağın hayatını nasıl etkilediğini henüz açıklamamış olsa da yorumlarında bir “PART 2” geleceğini duyurdu. Aynı platformda farklı kullanıcılar da benzer paylaşımlarda bulunarak figürleri yaktıklarını bildirdi. 

X platformunda bir kullanıcı, “Labubu = Pazuzu. Evine şeytan alma.” ifadeleriyle teoriyi destekledi. Bazı kullanıcılar ise bu söylemleri batıl inanç olarak değerlendirip figürleri toplamaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
6
6
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın