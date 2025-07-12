TikTok’ta Labubu Alarmı! Labubu Oyuncaklar Komplo Teorisi Yüzünden Yakılmaya Başlandı
Kasing Lung tarafından tasarlanan ve POP MART iş birliğiyle üretilen Labubu figürleri, son yıllarda global çapta bir koleksiyon trendine dönüştü. Sevimli tasarımlarıyla dikkat çeken oyuncaklara olan ilgi sürerken, sosyal medyada ortaya atılan bir teori bu ilgiyi tartışmalı hale getirdi. Binlerce dolar vererek bu oyuncakları satın alan bazı kullanıcılar, figürlerin lanetli olduğuna inanarak onları imha etmeye başladı.
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Labubu figürleri nasıl ortaya çıktı?
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Ancak TikTok'ta öyle bir komplo teorisi ortaya atıldı ki insanlar Labubularını yakmaya başladı!
TikTok kullanıcısı @jessicavibezx, paylaştığı bir videoda Labubu figürünü ateşe verdiği anları yayımladı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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