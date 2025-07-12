TikTok’ta Labubu Alarmı! Labubu Oyuncaklar Komplo Teorisi Yüzünden Yakılmaya Başlandı

İnternette dolaşan iddialara göre Labubu figürlerinin tasarımı, Mezopotamya mitolojisinde yer alan antik bir varlık olan Pazuzu ile ilişkilendiriliyor. Bu teoriye göre, figürlerin sivri dişli ve gülümseyen yüz hatları Pazuzu’yu çağrıştırıyor.

Pazuzu, aynı zamanda “The Exorcist” filminde ana şeytani karakter olarak yer almıştı. Teoriyi savunan bazı kullanıcılar, figürlerin uğursuzluk getirdiğini ve evlerde olumsuz enerji oluşturduğunu öne sürüyor. Bu inanç özellikle TikTok ve X (Twitter) platformlarında geniş yankı buldu.