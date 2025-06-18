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Labubu Çılgınlığı Pop Mart CEO’suna Sadece 24 Saatte 1.6 Milyar Dolar Kazandırdı!

Labubu Çılgınlığı Pop Mart CEO’suna Sadece 24 Saatte 1.6 Milyar Dolar Kazandırdı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.06.2025 - 19:56

Son dönemde çantaların ucunda, sosyal medya akışlarında ve sokak modasında bir yaratık dikkat çekiyor. Kocaman dişleri, dik kulakları ve korkutucu sevimliliğiyle Labubu, markaların da peşine düştüğü bir fenomen haline geldi. Pop Mart’ın bu peluş figürü öylesine büyük bir talep gördü ki CEO’sunun serveti 24 saat içinde 1.6 milyar dolar arttı. Oyun çocuk oyuncağı olmaktan çoktan çıktı, yerini milyar dolarlık bir alışveriş çılgınlığına bıraktı. Sahi, neden? Gelin bakalım!

Kaynak 1, Kaynak 2

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Labubu neden bu kadar popüler hale geldi?

Labubu neden bu kadar popüler hale geldi?

Labubu, Hong Konglu illüstratör Kasing Lung tarafından yaratılan 'The Monsters' koleksiyonunun en sevilen üyesi. Ancak bu popülerliğin ardında yalnızca karakter tasarımı yok. Pop Mart’ın uyguladığı “kör kutu” (blind box) stratejisi, tüketicilere satın aldıkları kutunun içinden ne çıkacağını bilmeden alışveriş yapma deneyimi sunuyor. Bu da satın alma eylemini bir nevi şansa ve heyecana dönüştürüyor.

Sınırlı sayıda üretilen figürler, koleksiyoncularda hem merak hem de aciliyet hissi uyandırıyor. Üstelik nadir figürlerin ikinci el piyasasındaki yüksek fiyatları da bu alışkanlığı, yatırım alanına çeviriyor.

Daha önce de Canavar Labubu bebeğinin 6 milyon TL'ye satıldığı haberini görmüştük 👇🏻

Yalnızca bir oyuncak olmadığının altını çizmek gerek. Artık statü göstergesi haline geldi desek yanılmış olmayız!

Yalnızca bir oyuncak olmadığının altını çizmek gerek. Artık statü göstergesi haline geldi desek yanılmış olmayız!

Kadınlar çantalarına taktıkları bu peluş yaratıklarla sosyal medya paylaşımları yapıyor, birbirleriyle koleksiyonlarını karşılaştırıyor. Londra’da bir Pop Mart mağazasında yaşanan izdiham sonrası şirket, fiziksel satışları geçici olarak durdurdu. Çünkü sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde kamp kuran kalabalıklar, nadir Labubu figürlerini kapmak için kıyasıya mücadele ediyordu.

Bazı koleksiyoncular, bu nadir figürleri 17.50 pounda alıp 1.500 pounda kadar varan fiyatlarla ikinci el platformlarda satışa sunuyor.

Ünlülerden moda evlerine: Herkes Labubu peşinde

Ünlülerden moda evlerine: Herkes Labubu peşinde

Labubu, sıradan bir oyuncak olmaktan çıkarak ünlülerin ve lüks markaların radarına da girdi. Rihanna, Louis Vuitton çantasına Labubu takarken; Dua Lipa ve Blackpink’ten Lisa da figür koleksiyonlarını sosyal medyada paylaştı. Miu Miu ve (di)vision gibi markalar da 2024 koleksiyonlarına peluş figürlü çanta aksesuarları ekledi.

Kör kutu sistemi, sınırlı üretim ve yeniden satış çılgınlığı ile birleşince hedeflenmiş kült nesnelere dönüşüyor. Psikologlar bu tür figürlerin, özellikle stresli dönemlerde mutluluk sağlayıcı olarak görüldüğünü belirtiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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