Labubu Çılgınlığı Pop Mart CEO’suna Sadece 24 Saatte 1.6 Milyar Dolar Kazandırdı!
Son dönemde çantaların ucunda, sosyal medya akışlarında ve sokak modasında bir yaratık dikkat çekiyor. Kocaman dişleri, dik kulakları ve korkutucu sevimliliğiyle Labubu, markaların da peşine düştüğü bir fenomen haline geldi. Pop Mart’ın bu peluş figürü öylesine büyük bir talep gördü ki CEO’sunun serveti 24 saat içinde 1.6 milyar dolar arttı. Oyun çocuk oyuncağı olmaktan çoktan çıktı, yerini milyar dolarlık bir alışveriş çılgınlığına bıraktı. Sahi, neden? Gelin bakalım!
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Labubu neden bu kadar popüler hale geldi?
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Yalnızca bir oyuncak olmadığının altını çizmek gerek. Artık statü göstergesi haline geldi desek yanılmış olmayız!
Ünlülerden moda evlerine: Herkes Labubu peşinde
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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