Labubu Çılgınlığı Pop Mart CEO’suna Sadece 24 Saatte 1.6 Milyar Dolar Kazandırdı!

Labubu, Hong Konglu illüstratör Kasing Lung tarafından yaratılan 'The Monsters' koleksiyonunun en sevilen üyesi. Ancak bu popülerliğin ardında yalnızca karakter tasarımı yok. Pop Mart’ın uyguladığı “kör kutu” (blind box) stratejisi, tüketicilere satın aldıkları kutunun içinden ne çıkacağını bilmeden alışveriş yapma deneyimi sunuyor. Bu da satın alma eylemini bir nevi şansa ve heyecana dönüştürüyor.

Sınırlı sayıda üretilen figürler, koleksiyoncularda hem merak hem de aciliyet hissi uyandırıyor. Üstelik nadir figürlerin ikinci el piyasasındaki yüksek fiyatları da bu alışkanlığı, yatırım alanına çeviriyor.