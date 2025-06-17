Uçuş Görevlisi Yanıtladı: Uçaklarda da Tıpkı Otobüslerdeki Gibi Uyuma Alanları Var mı?
Yaz geldi, tatil ve gezi sezonu açıldı! Tatil ve seyahat planlarını yapanlar uçak biletlerini de çoktan aldı. Bu dönemde uçakların çok daha fazla sefer gerçekleştirdiğini söylemek sanıyoruz ki yanlış olmaz. Peki bu uçuşlarda kabin memurları ne yapıyor dersiniz? Özellikle de uzun mesafeli uçuşlarda?
Otobüslerde olduğu gibi, uçaklarda da kabin memurlarının uyuması için bir alan var mı? Deneyimli bir kabin memuru, uçaklarda kendilerine özel ayrılan alanı tanıttı.
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Uzun uçak yolculuklarında uyumazsanız, feleğiniz şaşabilir.
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İşte, kabin memurlarının uyuma alanlarından bir görüntü!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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