Uçuş Görevlisi Yanıtladı: Uçaklarda da Tıpkı Otobüslerdeki Gibi Uyuma Alanları Var mı?

Yaz geldi, tatil ve gezi sezonu açıldı! Tatil ve seyahat planlarını yapanlar uçak biletlerini de çoktan aldı. Bu dönemde uçakların çok daha fazla sefer gerçekleştirdiğini söylemek sanıyoruz ki yanlış olmaz. Peki bu uçuşlarda kabin memurları ne yapıyor dersiniz? Özellikle de uzun mesafeli uçuşlarda?

Otobüslerde olduğu gibi, uçaklarda da kabin memurlarının uyuması için bir alan var mı? Deneyimli bir kabin memuru, uçaklarda kendilerine özel ayrılan alanı tanıttı.

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