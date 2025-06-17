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Uçuş Görevlisi Yanıtladı: Uçaklarda da Tıpkı Otobüslerdeki Gibi Uyuma Alanları Var mı?

Uçuş Görevlisi Yanıtladı: Uçaklarda da Tıpkı Otobüslerdeki Gibi Uyuma Alanları Var mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.06.2025 - 19:36

Yaz geldi, tatil ve gezi sezonu açıldı! Tatil ve seyahat planlarını yapanlar uçak biletlerini de çoktan aldı. Bu dönemde uçakların çok daha fazla sefer gerçekleştirdiğini söylemek sanıyoruz ki yanlış olmaz. Peki bu uçuşlarda kabin memurları ne yapıyor dersiniz? Özellikle de uzun mesafeli uçuşlarda?

Otobüslerde olduğu gibi, uçaklarda da kabin memurlarının uyuması için bir alan var mı? Deneyimli bir kabin memuru, uçaklarda kendilerine özel ayrılan alanı tanıttı.

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Uzun uçak yolculuklarında uyumazsanız, feleğiniz şaşabilir.

Uzun uçak yolculuklarında uyumazsanız, feleğiniz şaşabilir.

Yolculuk yapmak başlı başına oldukça yorucu bir durum. Hele ki uçakla uzun mesafe uçuyorsanız, üstüne bir de jet-lag eklenince vay halinize. Uyumak için türlü yollar dener, koyunlar saymaya başlarsınız. Tabii her konuda olduğu gibi bu konuda da uzmanlaşan isimler var. Uzun uçak yolculuklarını birer fırsata çevirip kişisel bakımlarını yapanlar, harika bir uyku ortamı kuranlar...

Fakat herkes onlar gibi şanslı olmayabiliyor. Örneğin o uzun uçuşlarda çalışmak zorunda olan kabin memurları gibi. 

Sahi, kabin memurları bu uzun uçuşlarda uyuyabilir mi? Kabin memurları nasıl uyur?

İşte, kabin memurlarının uyuma alanlarından bir görüntü!

İşte, kabin memurlarının uyuma alanlarından bir görüntü!

CNN'e röportaj veren 25 yıllık deneyimli kabin memuru Kris Major, uzun mesafeli uçuşlarda nasıl hayatta kaldıklarını anlattı. Önemli ipuçları veren Major, kabin memurlarının da dinlenme alanlarının olduğunu gösterdi.

Görseldeki dinlenme alanı, bir Boeing 787 uçağına ait. Mürettebat dinlenme alanları ise tüm uçaklarda bulunuyor! Fakat bu dinlenme alanlarının nasıl göründüğü havayoluna, uçağa ve uçuşun uzunluğuna göre değişebilir. 

Kabin Memuru Major, 'Eğer bir yere, 13 saatten fazla gideceksek, iyi dinlenme alanlarına ihtiyacımız var' diyor ve uçuş görevlilerinin genellikle 90 dakikalık uyku molası olduğunu söylüyor. Bu şekilde, işe geri dönmeden önce tam bir uyku döngüsünü tamamlamış oluyorlar.

Uçuş sırasında kabin memurları her zaman tetikte olmalıdır. Bunun için de uykularını almış olmaları ve enerjik olmaları beklenir. Kabin memurları, kısa süreli uykularla enerji depolar. 

Major, mürettebat dinlenme alanlarında uyumanın oldukça kolay olduğunu söylüyor, ancak bu dar alanlara alışmak biraz zaman alabilir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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