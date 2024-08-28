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Ne Ayasofya Ne Galata: Turistlerin İstanbul'daki Gözdesi 'Kaya' İsimli Sokak Köpeği!

Ne Ayasofya Ne Galata: Turistlerin İstanbul'daki Gözdesi 'Kaya' İsimli Sokak Köpeği!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.08.2024 - 13:27

Tarihi ve doğal güzellikleriyle İstanbul'un gezilip görülecek pek çok noktası var. Turistlerin uğrak noktaları da genelde bellidir, değil mi? Artık değil! 

Son zamanlarda İstanbul'a gelen turistlerin gözdesi ne Ayasofya ne de Galata kulesi. Artık 'Kaya' ismini verdikleri bir sokak köpeği var.

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İstanbul'un her köşesinde gizli bir tarih yatıyor.

İstanbul'un her köşesinde gizli bir tarih yatıyor.

Binlerce yıldır farklı kültürlere, farklı milletlere ev sahipliği yapan güzel İstanbul, gerek doğası gerek tarihiyle dünyanın görülmesi gereken yerleri arasında. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan İstanbul'un gözde mekanları, saymakla bitmez.

Sadece saraylarını gezmek isteseniz bile birkaç gün ayırmanız gerekir.

Fakat son zamanlarda İstanbul'a gelen turistlerin yeni bir favorisi var. The Boulder, yani Kaya isimli sokak köpeği!

Fakat son zamanlarda İstanbul'a gelen turistlerin yeni bir favorisi var. The Boulder, yani Kaya isimli sokak köpeği!

Kaya isimli sokak köpeğinin genellikle takıldığı mekan, Google Haritalar'da 'Turistik Yer' olarak kaydedilmiş. 'The Boulder' ismiyle erişebildiğiniz mekan, yani Kaya köpeğin bulunduğu sokak Beyoğlu'nda.

Kaya'nın Google Haritalar'da tam 198 değerlendirmesi bulunuyor. Üstelik 4,9 almayı da başarmış kendisi.

Kaya'nın Google Haritalar'da tam 198 değerlendirmesi bulunuyor. Üstelik 4,9 almayı da başarmış kendisi.

Kaya'nın puanını düşüren de bu durumu tuhaf bulan Türk kullanıcılardan başkası değil.

Kaya'yı ziyaret eden turistler, onunla fotoğraf çekinmeyi ve Google Haritalar'da yorum yapmayı da ihmal etmiyor.

Kaya'yı ziyaret eden turistler, onunla fotoğraf çekinmeyi ve Google Haritalar'da yorum yapmayı da ihmal etmiyor.

İstanbul'un sokak kedilerinin dünya çapında viral olmasının ardından, sokak köpeklerimiz de bu değeri çoktan hak ediyordu.

İstanbul'un sokak kedilerinin dünya çapında viral olmasının ardından, sokak köpeklerimiz de bu değeri çoktan hak ediyordu.
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Kaya'nın gerçekten bir kayaya benzediğini söyleyen turistler, İstanbul'da görüp görebileceğiniz en güzel şeyin Kaya olduğunu söylemeden geçmiyorlar.

Kaya'nın gerçekten bir kayaya benzediğini söyleyen turistler, İstanbul'da görüp görebileceğiniz en güzel şeyin Kaya olduğunu söylemeden geçmiyorlar.

"POV: İstanbul'daki en yüksek oyu alan mekana gittin"

Gelin, yorumların birkaçına da göz atalım.

Gelin, yorumların birkaçına da göz atalım.

Bizim için uyandı!!! Beş dakikalık kısa bir aramadan sonra neyse ki bulabildik. Türkiye'ye yaptığımız gezide ne kadar güzel bir manzara! Dikkat edin, kuyruğuyla vurabilir! 🐊👹

Bir parka götürülse (bir vinçle?) ve bir mamografi onun tatlı yumrularını ve şişliklerini değerlendirebilse çok güzel olurdu 🫶🏻♥️

"Köpek formundaki bu dev kaya görülmeye değer bir manzara"

"Köpek formundaki bu dev kaya görülmeye değer bir manzara"

'Görkemli aurası kilometrelerce öteden hissedilebiliyor, İstanbul manzarasının bu simgesinin güzelliği gerçekten nefes kesici. Gezimizin şimdiye kadarki en önemli noktası ve ayrıca hayatımın en iyi deneyimlerinden biri oldu. Hayatımı değiştirdiği için bu görkemli kaya/köpeğe teşekkür ederim.'

"Tertemiz bir vibe. Bu büyük ve güzel şehirdeki en iyi yer."

"Tertemiz bir vibe. Bu büyük ve güzel şehirdeki en iyi yer."

'Durmak, dinlenmek ve her gittiğin yerde anın tadını çıkartman için güzel bir hatırlatıcı. Kaya'yı seviyoruz.'

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*Bunu kaçırmayın*

*Bunu kaçırmayın*

Takviminize ekleyin! İstanbul güzel manzaralarla dolu ama hiçbir şey beni buna hazırlamamıştı.

Siz de Kaya'yı ziyaret etmek isterseniz, bir kap da yemek ve su götürmeyi unutmayın.

Siz de Kaya'yı ziyaret etmek isterseniz, bir kap da yemek ve su götürmeyi unutmayın.

Kaya'nın güncel konumuna buradan ulaşabilirsiniz.

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