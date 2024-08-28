Ne Ayasofya Ne Galata: Turistlerin İstanbul'daki Gözdesi 'Kaya' İsimli Sokak Köpeği!
Ne Ayasofya Ne Galata: Turistlerin İstanbul'daki Gözdesi 'Kaya' İsimli Sokak Köpeği!
Tarihi ve doğal güzellikleriyle İstanbul'un gezilip görülecek pek çok noktası var. Turistlerin uğrak noktaları da genelde bellidir, değil mi? Artık değil!
Son zamanlarda İstanbul'a gelen turistlerin gözdesi ne Ayasofya ne de Galata kulesi. Artık 'Kaya' ismini verdikleri bir sokak köpeği var.
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İstanbul'un her köşesinde gizli bir tarih yatıyor.
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Fakat son zamanlarda İstanbul'a gelen turistlerin yeni bir favorisi var. The Boulder, yani Kaya isimli sokak köpeği!
Kaya'nın Google Haritalar'da tam 198 değerlendirmesi bulunuyor. Üstelik 4,9 almayı da başarmış kendisi.
Kaya'yı ziyaret eden turistler, onunla fotoğraf çekinmeyi ve Google Haritalar'da yorum yapmayı da ihmal etmiyor.
İstanbul'un sokak kedilerinin dünya çapında viral olmasının ardından, sokak köpeklerimiz de bu değeri çoktan hak ediyordu.
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Kaya'nın gerçekten bir kayaya benzediğini söyleyen turistler, İstanbul'da görüp görebileceğiniz en güzel şeyin Kaya olduğunu söylemeden geçmiyorlar.
"POV: İstanbul'daki en yüksek oyu alan mekana gittin"
Gelin, yorumların birkaçına da göz atalım.
"Köpek formundaki bu dev kaya görülmeye değer bir manzara"
"Tertemiz bir vibe. Bu büyük ve güzel şehirdeki en iyi yer."
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*Bunu kaçırmayın*
Siz de Kaya'yı ziyaret etmek isterseniz, bir kap da yemek ve su götürmeyi unutmayın.
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