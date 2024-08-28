Ne Ayasofya Ne Galata: Turistlerin İstanbul'daki Gözdesi 'Kaya' İsimli Sokak Köpeği!

Tarihi ve doğal güzellikleriyle İstanbul'un gezilip görülecek pek çok noktası var. Turistlerin uğrak noktaları da genelde bellidir, değil mi? Artık değil!

Son zamanlarda İstanbul'a gelen turistlerin gözdesi ne Ayasofya ne de Galata kulesi. Artık 'Kaya' ismini verdikleri bir sokak köpeği var.