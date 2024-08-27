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'Nerede, Ne Yenir?' Diye Düşünmeye Son! Kullanıcıların Türkiye'nin Her Yerinden Önerdiği Farklı Mekanlar

'Nerede, Ne Yenir?' Diye Düşünmeye Son! Kullanıcıların Türkiye'nin Her Yerinden Önerdiği Farklı Mekanlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.08.2024 - 12:17

Dışarıda yemek yemek istediğinizde veya farklı bir şehir gittiğinizde 'burada ne yenir?' diye düşünenlerden misiniz? Eğer lezzetin peşinden koşan birisiyseniz, sizlere X kullanıcılarının birbirinden farklı önerileriyle geldik.

İstanbul, Eskişehir, Samsun ve daha birçok şehirden öneriler bulabileceğiniz bu derlemeye gelin birlikte bakalım!

1. İstanbul'da bir pizza önerisiyle başlayalım!

1. İstanbul'da bir pizza önerisiyle başlayalım!
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2. Denizli ve Çorum'dan kebap önerisiyle geldik.

2. Denizli ve Çorum'dan kebap önerisiyle geldik.
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3. Emirgan'da Bolu mantısı ve Ezogelin çorbası.

3. Emirgan'da Bolu mantısı ve Ezogelin çorbası.
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4. Deniz ürünlerini sevenlere bir öneri Çanakkale'den.

4. Deniz ürünlerini sevenlere bir öneri Çanakkale'den.
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5. Beyoğlu'nda Antakya lezzetleri denemek isteyenler için.

5. Beyoğlu'nda Antakya lezzetleri denemek isteyenler için.
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6. Öyle ki iki kez önerilmiş!

6. Öyle ki iki kez önerilmiş!
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7. Pidesiz olmaz.

7. Pidesiz olmaz.
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8. Bingöl dana kavurmalı sahanda yumurta, içli köfte.

8. Bingöl dana kavurmalı sahanda yumurta, içli köfte.
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9. Ankara'da bir Kayseri yağlaması.

9. Ankara'da bir Kayseri yağlaması.
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10. Sadece Cuma günleri servis edilen döner.

10. Sadece Cuma günleri servis edilen döner.
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11. İstanbul'un en iyi falafelcisi.

11. İstanbul'un en iyi falafelcisi.
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12. Karaköy'ün en güzel dönercilerindenmiş.

12. Karaköy'ün en güzel dönercilerindenmiş.
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13. Biraz da tatlıya ne dersiniz?

13. Biraz da tatlıya ne dersiniz?
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14. Samsun;

14. Samsun;
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15. Trabzon, Kalkanoğlu Pilavcısı.

15. Trabzon, Kalkanoğlu Pilavcısı.
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16. Tatilde yolunuz Ayvalık'a düşerse.

16. Tatilde yolunuz Ayvalık'a düşerse.
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17. En iyi simit nerede?

17. En iyi simit nerede?
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18. Erzincan'dan döner.

18. Erzincan'dan döner.
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19. Taksim'i de atlamayalım.

19. Taksim'i de atlamayalım.
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20. Siz de önerilerinizi paylaşmayı unutmayın!

20. Siz de önerilerinizi paylaşmayı unutmayın!
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