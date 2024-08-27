'Nerede, Ne Yenir?' Diye Düşünmeye Son! Kullanıcıların Türkiye'nin Her Yerinden Önerdiği Farklı Mekanlar
'Nerede, Ne Yenir?' Diye Düşünmeye Son! Kullanıcıların Türkiye'nin Her Yerinden Önerdiği Farklı Mekanlar
Dışarıda yemek yemek istediğinizde veya farklı bir şehir gittiğinizde 'burada ne yenir?' diye düşünenlerden misiniz? Eğer lezzetin peşinden koşan birisiyseniz, sizlere X kullanıcılarının birbirinden farklı önerileriyle geldik.
İstanbul, Eskişehir, Samsun ve daha birçok şehirden öneriler bulabileceğiniz bu derlemeye gelin birlikte bakalım!
1. İstanbul'da bir pizza önerisiyle başlayalım!
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