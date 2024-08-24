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Elbette Birinciyiz: TasteAtlas Dünyanın En İyi Patlıcanlı Yemeklerini Seçti!

Elbette Birinciyiz: TasteAtlas Dünyanın En İyi Patlıcanlı Yemeklerini Seçti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.08.2024 - 18:27

Gastronomi listelerini yakından takip ettiğimiz TasteAtlas, yine bizleri şaşırtmadı. Türk lezzetlerini birinci sırada görmeye alışık olduğumuz yemek listelerine bir yenisi daha eklendi. Dünyanın en iyi patlıcanlı yemeklerini sıralayan TasteAtlas, bir Türk lezzetini birinci seçti!

Ayrıca ilk 10'da iki farklı Türk lezzeti yer aldı.

Dünyaca ünlü lezzetleri ve yerel keşifleri takipçilerine sunan TasteAtlas, en çok takip edilen gastronomi platformları arasında başı çekiyor.

Dünyaca ünlü lezzetleri ve yerel keşifleri takipçilerine sunan TasteAtlas, en çok takip edilen gastronomi platformları arasında başı çekiyor.

Dünya lezzetlerini tanıtan TasteAtlas, her ülkenin kendine has tariflerini okuyucularıyla paylaşıyor, eleştirmenlerin görüşlerine yer veriyor, dünyanın lezzet haritasını çıkarıyor.

Sıklıkla yaptığı listelerle gündemimize gelen TasteAtlas, son olarak dünyanın en iyi tatlıcılarını sıralamış ve Türk okurlarının da takdirini almayı başarmıştı.

Sıklıkla yaptığı listelerle gündemimize gelen TasteAtlas, son olarak dünyanın en iyi tatlıcılarını sıralamış ve Türk okurlarının da takdirini almayı başarmıştı.

TasteAtlas, dünyanın en iyi ikinci tatlıcısı olarak meşhur Hafız Mustafa'yı seçmişti!

Detaylara burada yer vermiştik;

TasteAtlas şimdi de dünyanın en iyi patlıcanlı yemeklerini sıraladı. Elbette listenin başında yemeyenlerin bin pişman olduğu Hünkarbeğendi yer aldı!

TasteAtlas şimdi de dünyanın en iyi patlıcanlı yemeklerini sıraladı. Elbette listenin başında yemeyenlerin bin pişman olduğu Hünkarbeğendi yer aldı!
refikaninmutfagi.com

4.5 oy alan Hünkarbeğendi, Çin'in 'Yuxiang' yemeğini geçerek birinci sırada yer aldı.

Tabii listede yer alan tek Türk lezzeti Hünkarbeğendi değildi! Alinazik Kebabı da dünyanın en iyi sekizinci patlıcanlı yemeği seçildi.

Tabii listede yer alan tek Türk lezzeti Hünkarbeğendi değildi! Alinazik Kebabı da dünyanın en iyi sekizinci patlıcanlı yemeği seçildi.

Listede en çok yer alan ülke ise İtalya oldu. İtalya, tam 4 lezzetiyle listede hakimiyetini korudu.

Listede en çok yer alan ülke ise İtalya oldu. İtalya, tam 4 lezzetiyle listede hakimiyetini korudu.

Türkiye, İtalya ve Çin'in ilk üçte yer aldığı listede ayrıca Lübnan, Makedonya ve Filipinler yer aldı.

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