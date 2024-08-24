Elbette Birinciyiz: TasteAtlas Dünyanın En İyi Patlıcanlı Yemeklerini Seçti!

Gastronomi listelerini yakından takip ettiğimiz TasteAtlas, yine bizleri şaşırtmadı. Türk lezzetlerini birinci sırada görmeye alışık olduğumuz yemek listelerine bir yenisi daha eklendi. Dünyanın en iyi patlıcanlı yemeklerini sıralayan TasteAtlas, bir Türk lezzetini birinci seçti!

Ayrıca ilk 10'da iki farklı Türk lezzeti yer aldı.