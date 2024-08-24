Bu Yemek Anketinde Taraf Seçebilen Has Gurmedir!
Bu Yemek Anketinde Taraf Seçebilen Has Gurmedir!
Yemek yiyeceğiniz zaman kararsız kaldığınız birçok an olmuştur. Birazdan göreceğiniz sorularda ise karar vermeniz çok zor olacak!
Bakalım, anketimizin sonucunda neler çıkacak?
Haydi başlayalım!
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1. Son günlerde sosyal medyada tartışılan bir konuyla başlayalım! Hangisi?
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2. İkisinin de yeri ayrı ama birini seçmek zorundasın...
3. Herkesin bir favorisi vardır!
4. Sos olmadan olmaz!
5. Peki ya burada?
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6. İşte bu çok zor...
7. Seçmek zorundasın!
8. Biraz da tatlılara göz atalım.
9. Serin bir yaz akşamında favorin hangisi?
10. Bundan sonra sadece birini yiyebileceksin...
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