Sana Göre Olan Lahmacun mu Pizza mı?
Sana Göre Olan Lahmacun mu Pizza mı?
Hangi yiyeceğin sizin karakterinizi yansıttığını hiç merak ettiniz mi? Pizza insanı mısın lahmacun insanı mı?
Haydi testeee!
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1. Sabah kahvaltısında tercihiniz nedir?
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2. Hangi tür tatilleri tercih edersiniz?
3. Sosyal medya kullanımınız nasıldır?
4. Akşam yemeği için tercihiniz nedir?
5. Hangi müzik türünü daha çok dinlersiniz?
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6. Hangi tür etkinliklere katılmaktan hoşlanırsınız?
7. Haftasonları genellikle ne yaparsınız?
8. Alışveriş yaparken nelere dikkat edersiniz?
9. Seyahat ettiğinizde hangi konaklama türünü tercih edersiniz?
10. Hangi içeceği tercih edersiniz?
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Lahmacun İnsanı
Lahmacun İnsanı
Pizza İnsanı
Pizza İnsanı
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