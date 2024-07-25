Görüş Bildir
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Bu Yiyeceklerin Meyve mi Sebze mi Olduklarını Bilmek Çok Zor!

Bu Yiyeceklerin Meyve mi Sebze mi Olduklarını Bilmek Çok Zor!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 15:01

Meyve mi sebze mi? Bazı yiyeceklerin hangi kategoriye girdiğini bilmek zor olabilir. 

Hazırsan, başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Domates nedir?

1. Domates nedir?

2. Salatalık nedir?

2. Salatalık nedir?

3. Avokado nedir?

3. Avokado nedir?

4. Patlıcan nedir?

4. Patlıcan nedir?

5. Mısır nedir?

5. Mısır nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Biber nedir?

6. Biber nedir?

7. Zeytin nedir?

7. Zeytin nedir?

8. Taze fasulye nedir?

8. Taze fasulye nedir?

9. Havuç nedir?

9. Havuç nedir?

10. Hindistancevizi nedir?

10. Hindistancevizi nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Brokoli nedir?

11. Brokoli nedir?

12. Patates nedir?

12. Patates nedir?

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın