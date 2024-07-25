Bu Yiyeceklerin Meyve mi Sebze mi Olduklarını Bilmek Çok Zor!
Bu Yiyeceklerin Meyve mi Sebze mi Olduklarını Bilmek Çok Zor!
Meyve mi sebze mi? Bazı yiyeceklerin hangi kategoriye girdiğini bilmek zor olabilir.
Hazırsan, başlayalım!
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1. Domates nedir?
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2. Salatalık nedir?
3. Avokado nedir?
4. Patlıcan nedir?
5. Mısır nedir?
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6. Biber nedir?
7. Zeytin nedir?
8. Taze fasulye nedir?
9. Havuç nedir?
10. Hindistancevizi nedir?
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11. Brokoli nedir?
12. Patates nedir?
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