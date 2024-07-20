Görüş Bildir
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Sanat Eserleri Testinden 10/10 Yapmak Çok Zor!

Sanat Eserleri Testinden 10/10 Yapmak Çok Zor!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 13:31

Sanat dünyası, tarihin her döneminde büyüleyici ve ilham verici olmuştur. Şimdi, ünlü sanat eserlerinin arkasındaki dahi zihinleri ne kadar tanıyorsun görelim!

Hazır mısın? Başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. "Mona Lisa" adlı ünlü tablo kime aittir?

1. "Mona Lisa" adlı ünlü tablo kime aittir?

2. "Yıldızlı Gece" tablosunun sanatçısı kimdir?

2. "Yıldızlı Gece" tablosunun sanatçısı kimdir?

3. "Çığlık" adlı eserin yaratıcısı kimdir?

3. "Çığlık" adlı eserin yaratıcısı kimdir?

4. "Guernica" adlı eseri kim yapmıştır?

4. "Guernica" adlı eseri kim yapmıştır?

5. "Persistence of Memory" (Belleğin Azmi) tablosunu kim yapmıştır?

5. "Persistence of Memory" (Belleğin Azmi) tablosunu kim yapmıştır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. "The Kiss" (Öpücük) adlı eser kime aittir?

6. "The Kiss" (Öpücük) adlı eser kime aittir?

7. "İnci Küpeli Kız" adlı portreyi kim yapmıştır?

7. "İnci Küpeli Kız" adlı portreyi kim yapmıştır?

8. "İsimsiz (No. 5, 1948)" adlı soyut tabloyu kim yapmıştır?

8. "İsimsiz (No. 5, 1948)" adlı soyut tabloyu kim yapmıştır?

9. "The Birth of Venus" (Venüs'ün Doğuşu) kimin eseridir?

9. "The Birth of Venus" (Venüs'ün Doğuşu) kimin eseridir?

10. "Las Meninas" adlı ünlü tabloyu kim yapmıştır?

10. "Las Meninas" adlı ünlü tabloyu kim yapmıştır?

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın