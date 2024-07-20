Sanat Eserleri Testinden 10/10 Yapmak Çok Zor!
Sanat Eserleri Testinden 10/10 Yapmak Çok Zor!
Sanat dünyası, tarihin her döneminde büyüleyici ve ilham verici olmuştur. Şimdi, ünlü sanat eserlerinin arkasındaki dahi zihinleri ne kadar tanıyorsun görelim!
Hazır mısın? Başlayalım!
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1. "Mona Lisa" adlı ünlü tablo kime aittir?
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2. "Yıldızlı Gece" tablosunun sanatçısı kimdir?
3. "Çığlık" adlı eserin yaratıcısı kimdir?
4. "Guernica" adlı eseri kim yapmıştır?
5. "Persistence of Memory" (Belleğin Azmi) tablosunu kim yapmıştır?
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6. "The Kiss" (Öpücük) adlı eser kime aittir?
7. "İnci Küpeli Kız" adlı portreyi kim yapmıştır?
8. "İsimsiz (No. 5, 1948)" adlı soyut tabloyu kim yapmıştır?
9. "The Birth of Venus" (Venüs'ün Doğuşu) kimin eseridir?
10. "Las Meninas" adlı ünlü tabloyu kim yapmıştır?
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