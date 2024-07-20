Sağlıklı Biri misin?
Sağlıklı Biri misin?
Sağlık, hayatımızın en önemli parçalarından biridir. Peki, sen ne kadar sağlıklısın? Beslenme alışkanlıklarından spor yapma rutinine, uyku düzeninden stres yönetimine kadar birçok faktör sağlığımızı etkiler. Bu test, günlük yaşam alışkanlıklarını değerlendirerek sağlıklı bir birey olup olmadığını anlamana yardımcı olacak.
Hazırsan, başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Günlük su tüketimin ne kadar?
4. Günlük olarak ne kadar süre fiziksel aktivite yapıyorsun?
5. Uyku düzenin nasıldır?
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6. Kahvaltı alışkanlığın nedir?
7. Sebze ve meyve tüketimin nasıl?
8. Stresle başa çıkma yöntemlerin nedir?
9. Düzenli sağlık kontrollerine gider misin?
10. Sigara kullanıyor musun?
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Çok sağlıklısın!
Genel olarak sağlıklısın!
Daha sağlıklı olabilirsin!
Sağlığına daha fazla dikkat etmelisin!
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