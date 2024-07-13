Obsesiflik Seviyeni Söylüyoruz!
Obsesiflik Seviyeni Söylüyoruz!
Hayatının her alanında kontrolü elinde tutmak isteyen biri misin? Belki de her şeyin mükemmel olması için sürekli çabalayan birisin. Bu test, senin ne kadar obsesif olduğunu keşfetmene yardımcı olacak. Sorulara içtenlikle cevap ver ve obsesiflik seviyeni öğren!
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1. Sabah rutinin nasıldır?
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2. İşlerini nasıl organize edersin?
3. Temizlik ve düzen konusundaki tutumun nedir?
4. Hedeflerine ulaşmak için nasıl çalışırsın?
5. Stresle nasıl başa çıkarsın?
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6. Çalışma alanın nasıldır?
7. İnsanlarla ilişkilerinde nasılsın?
8. Alışveriş yaparken nasıl davranırsın?
9. Hangi tür kitapları okumayı seversin?
10. Tatil planlarını nasıl yaparsın?
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Aşırı obsesif
Orta düzey obsesif
Düşük düzey obsesif
Obsesif olmaktan uzak
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