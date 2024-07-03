Motivasyon Kaynağın Ne?
Motivasyon Kaynağın Ne?
Her insanın kendine özgü motivasyon kaynakları vardır. Kimisi hayallerinden güç alır, kimisi ise günlük aktivitelerinde bulur motivasyonu. Peki senin motivasyon kaynağın nedir? Bu testte kendini bulmaya hazır mısın?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Sabahları uyanmak için en büyük sebebin nedir?
4. Boş zamanlarında en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?
5. Hangi tür etkinlikler seni en çok heyecanlandırır?
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6. Başarıyı nasıl tanımlarsın?
7. Stresli anlarda ne yaparsın?
8. En büyük hayalin nedir?
9. Motivasyonunu kaybettiğinde kendini nasıl toparlarsın?
10. Seni en çok hangi söz motive eder?
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