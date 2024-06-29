İkna Kabiliyetin Ne Kadar Yüksek?
İkna Kabiliyetin Ne Kadar Yüksek?
İkna yeteneği, hem profesyonel hem de kişisel yaşamda büyük bir avantaj sağlar. Bir tartışmada ne kadar etkili olduğunu, başkalarını fikirlerine ne kadar kolay ikna edebildiğini öğrenmek ister misin?
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1. Bir arkadaşını seninle bir etkinliğe katılması için ikna etmeye çalışıyorsun. Nasıl bir yaklaşım sergilersin?
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2. İş yerinde bir projeyi kendi yöntemine göre yapmak için patronunu ikna etmen gerekiyor. Ne yaparsın?
3. Bir tartışmada haklı olduğunu düşündüğünde nasıl davranırsın?
4. Yeni bir fikir sunarken hangi yöntemleri kullanırsın?
5. İnsanların senin görüşlerine katılmasını nasıl sağlarsın?
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6. Karar vermede zorlanan bir arkadaşına nasıl yardımcı olursun?
7. Bir topluluk önünde konuşma yaparken ne kadar rahatsın?
8. Birine yeni bir şey öğretirken hangi yöntemleri kullanırsın?
9. Fikirlerine karşı çıkan biriyle nasıl başa çıkarsın?
10. Bir pazarlık sırasında nasıl bir taktik izlersin?
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Doğal İkna Ustası
Güçlü İkna Kabiliyeti
Orta Düzeyde İkna Yeteneği
Geliştirilmesi Gereken İkna Yeteneği
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