Hangi Doğal Afet Senin Ruhsal Durumunu Yansıtıyor?
Hangi Doğal Afet Senin Ruhsal Durumunu Yansıtıyor?
Ruhsal durumumuz, günlük yaşantımızı ve hayata bakış açımızı derinden etkileyebilir. Peki, senin ruhsal durumun hangi doğal afetle benziyor?
Haydi teste!
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1. Güne nasıl başlarsın?
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2. Stresli bir durumda nasıl tepki verirsin?
3. Hayatta en çok değer verdiğin şey nedir?
4. Kendini nasıl bir lider olarak görüyorsun?
5. Zor bir karar alman gerektiğinde ne yaparsın?
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6. Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanırsın?
7. Bir tartışmada nasıl davranırsın?
8. Bir projede nasıl çalışırsın?
9. Başarısızlıkla nasıl başa çıkarsın?
10. İnsanlarla ilişkilerinde nasılsın?
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Deprem
Kasırga
Sel
Volkan
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kasırga🌪️🌀
Deprem, bayram şekeri tadında eyvallah 😁
Zelzele! Sizin ruh haliniz genellikle bir denizin sakin sularını andırır; durgun, huzurlu ve sabırlı. Ancak, bu sakin yüzeyin altında, zaman zaman derinlerd... Devamını Gör
Bu durum, hem sizin hem de çevrenizdekilerin duygusal dengesini sarsabilir.Bu yüzden, duygusal sağlığınıza dikkat etmek ve stres yönetimi tekniklerini öğrenm... Devamını Gör