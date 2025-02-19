İstanbul’da Okullar Tatil mi? Kar Yağışıyla Birlikte İstanbul’da Okullar Tatil Edilmeye Başladı
İstanbul’da Okullar Tatil mi? Kar Yağışıyla Birlikte İstanbul’da Okullar Tatil Edilmeye Başladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.
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Kar yağışı nedeniyle okulların da tatil edilip edilmeyeceği merakla beklenirken ilk tatil haberi geldi. Sultangazi’de okullar tatil edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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