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İstanbul’da Okullar Tatil mi? Kar Yağışıyla Birlikte İstanbul’da Okullar Tatil Edilmeye Başladı

İstanbul’da Okullar Tatil mi? Kar Yağışıyla Birlikte İstanbul’da Okullar Tatil Edilmeye Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.02.2025 - 12:25 Son Güncelleme: 19.02.2025 - 13:06

İstanbul’da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışının ardından ilçelerden okulların tatil edilmesi haberleri beklenirken ilk tatil kararı geldi. Sultangazi’de okullar tatil edildi. 

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.

Kar yağışı nedeniyle okulların da tatil edilip edilmeyeceği merakla beklenirken ilk tatil haberi geldi. Sultangazi’de okullar tatil edildi.

Kar yağışı nedeniyle okulların da tatil edilip edilmeyeceği merakla beklenirken ilk tatil haberi geldi. Sultangazi’de okullar tatil edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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