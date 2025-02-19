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İstanbul’da Beklenen Kar Yağışı Başladı: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Kar Uyarısı

İstanbul’da Beklenen Kar Yağışı Başladı: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Kar Uyarısı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.02.2025 - 10:16

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkili olduğu ülkemizde İstanbul’da beklenen kar yağışı da başladı. Kentin kuzey ilçeleri Başakşehir ve Arnavutköy'de yollar kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışının öğlenden sonra kent genelinde etkisini artırması bekleniyor. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde uyardı.

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Sibirya’dan yola çıkan Altay Kar Fırtınası, dün akşam Karadeniz üzerinden Türkiye’ye giriş yapmıştı.

Sibirya’dan yola çıkan Altay Kar Fırtınası, dün akşam Karadeniz üzerinden Türkiye’ye giriş yapmıştı.

Bu sabah saatlerinde İstanbul’un kuzey ilçelerinde ilk kar yağışı etkili oldu.

Bu sabah saatlerinde İstanbul’un kuzey ilçelerinde ilk kar yağışı etkili oldu.

Başakşehir’den görüntüler 👇

Arnavutköy’den görüntüler 👇

Öten yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 3 gün sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı.

Öten yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 3 gün sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı.
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İmamoğlu, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini ve imkanı olan iş yerlerinin uzaktan çalışma yapması gerektiğini ifade etti.

İmamoğlu, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini ve imkanı olan iş yerlerinin uzaktan çalışma yapması gerektiğini ifade etti.

Ekrem İmamoğlu’nun uyarıları 👇

Ekrem İmamoğlu’nun uyarıları 👇
twitter.com

'İBB olarak sorumluluk alanımızda olan tüm yollarda bütün araçlarımız ve çalışanlarımızla görev başındayız.

Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve havalimanı bağlantıları gibi çevrede farklı kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan yerlerle ilgili işbirliği halindeyiz.

İlçe belediyelerimiz de teyakkuz halinde olacak, belediyelerimize solüsyon ve tuz desteği sağladık, merkezi noktalarda yaya akslarında solüsyon çalışması yapılıyor.

En önemli nokta ise trafik. Olağanüstü şekilde olması beklenen yağışlarda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde mutlaka kış lastiği ve zincirle çıkılması önemlidir. Bu tür zamanlarda ani buzlanmadan kaynaklı çok sayıda küçük kaza da meydana gelebiliyor ve tüm trafiği aksatacak noktaya varabiliyor.

Engelli, hamile, yaş almış vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmeleri, trafiğe çıkmamaları gereklidir, idari izin duyuruları yapılacaktır.

Okulların tatil durumuyla ilgili duyurularını takip ediniz, uzaktan çalışma olanağı olan bütün iş yerlerinin bu sisteme geçmesi önemlidir.

Bu tür zamanlarda yüksek tonajlı araçların trafikte kalmaları bütün bölgeyi felç edecek müdahaleyi engelleyecek bir tablo ortaya çıkarabiliyor bu sebeple bu araçların trafiğe çıkmaması, hiçbir şekilde risk alınmaması gereklidir.

Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Sokak hayvanları için besleme çalışmalarımız devam edecek.

Olası durumlarda ALO153 Çözüm Merkezimiz 7/24 hizmet veriyor.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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