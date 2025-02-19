İstanbul’da Beklenen Kar Yağışı Başladı: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Kar Uyarısı
İstanbul’da Beklenen Kar Yağışı Başladı: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Kar Uyarısı
Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkili olduğu ülkemizde İstanbul’da beklenen kar yağışı da başladı. Kentin kuzey ilçeleri Başakşehir ve Arnavutköy'de yollar kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışının öğlenden sonra kent genelinde etkisini artırması bekleniyor. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde uyardı.
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Sibirya’dan yola çıkan Altay Kar Fırtınası, dün akşam Karadeniz üzerinden Türkiye’ye giriş yapmıştı.
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Bu sabah saatlerinde İstanbul’un kuzey ilçelerinde ilk kar yağışı etkili oldu.
Başakşehir’den görüntüler 👇
Arnavutköy’den görüntüler 👇
Öten yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 3 gün sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı.
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İmamoğlu, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini ve imkanı olan iş yerlerinin uzaktan çalışma yapması gerektiğini ifade etti.
Ekrem İmamoğlu’nun uyarıları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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