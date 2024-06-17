Hangi Durumda Empati Kurma Yeteneğin Daha Güçlü?
Hangi Durumda Empati Kurma Yeteneğin Daha Güçlü?
mpati, başkalarının duygularını anlamak ve paylaşmak yeteneğidir. Ancak, her insanın empati kurma yeteneği farklı durumlarda daha güçlü olabilir. Bu test, senin hangi durumlarda empati yeteneğinin en yüksek seviyede olduğunu belirlemen için hazırlandı.
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1. Bir arkadaşın sana dert yandığında genellikle nasıl tepki verirsin?
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2. Tanımadığın bir kişi sana duygusal bir hikaye anlattığında nasıl hissedersin?
3. Bir iş arkadaşın zor bir gün geçirdiğinde ne yaparsın?
4. Bir tartışmada karşı tarafın duygularını anlamak için ne yaparsın?
5. Bir yabancıya yardım etmeyi nasıl düşünürsün?
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6. Yakın bir arkadaşın duygusal bir kriz yaşadığında nasıl destek olursun?
7. Filmlerde veya kitaplarda duygusal sahneler seni nasıl etkiler?
8. Bir arkadaşın başarısız olduğunda nasıl bir tavır sergilersin?
9. Toplumsal olaylar seni nasıl etkiler?
10. Birisinin mutluluğunu paylaştığında nasıl hissedersin?
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Kriz Durumları
Günlük hayat ve rutinler
Yakın İlişkiler
Yabancı ve Yeni Durumlar
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