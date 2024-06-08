Kişilik Testi: Sınırsız Paran Var İlk Ne Yaparsın?
Kişilik Testi: Sınırsız Paran Var İlk Ne Yaparsın?
Bu test, insanların sınırsız bir miktarda paraya sahip olduklarını hayal etmelerini ve bu durumda ilk olarak ne yapacaklarını düşünmeleri sağlayarak kişilik özellikleri hakkında bilgi verecek!
Haydi teste!
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1. Şimdi düşünün, sınırsız paranız var. Aşağıdakilerden hangisi ilk yapacağınız şey olur?
Gösterişli insan!
Mantıklı insan!
Maceraperest insan!
Duygusal insan!
Yaratıcı insan!
Cömert insan!
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