Şampiyonlar Ligi Kadrosunun Ayrılmaz İkilisi: Ozan Güven'in Selçuk Yöntem'e Yaptığı Zorbalığı Duymalısınız!
Şener Şen, Selçuk Yöntem, Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven, Mustafa Denizli ve Necati Akpınar'ın dostluğuna daha önce denk gelmişsinizdir. Selçuk Yöntem katıldığı bir YouTube programında Ozan Güven'le yaşadığı bir olayı anlattı. Yakın olduğunu zaman zaman belli eden ikilinin yaşadıkları duyanları şaşırttı.
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Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanan başarı dolu kariyeriyle Selçuk Yöntem, Türk sinemasının duayen isimlerinden biri.
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Bir İstanbul Masalı, G.O.R.A., Fi gibi projelerle hem televizyon hem de sinema izleyicisinin gönlünde taht kuran Ozan Güven, yetenekli olduğu kadar renkli kişiliğiyle de biliniyor.
Selçuk Yöntem ve Ozan Güven’in yıllara dayanan dostlukları magazin gündeminde zaman zaman yer buluyor.
İkilinin dostluğu, zaman zaman birlikte katıldıkları etkinlikler ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gözler önüne serilirken Selçuk Yöntem ve Ozan Güven'in az daha rol arkadaşı olacağı geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkmıştı.
2012 yılında ise magazin sayfaları, Ozan Güven’in yeni villasındaki sürpriz misafiriyle çalkalanmıştı.
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Gelelim asıl konuya... Bir YouTube kanalına konuk olan Selçuk Yöntem, Ozan Güven'le yaşadığı bir olayı anlattı.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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