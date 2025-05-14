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Şampiyonlar Ligi Kadrosunun Ayrılmaz İkilisi: Ozan Güven'in Selçuk Yöntem'e Yaptığı Zorbalığı Duymalısınız!

Şampiyonlar Ligi Kadrosunun Ayrılmaz İkilisi: Ozan Güven'in Selçuk Yöntem'e Yaptığı Zorbalığı Duymalısınız!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.05.2025 - 17:11

Şener Şen, Selçuk Yöntem, Mehmet Aslantuğ, Ozan Güven, Mustafa Denizli ve Necati Akpınar'ın dostluğuna daha önce denk gelmişsinizdir. Selçuk Yöntem katıldığı bir YouTube programında Ozan Güven'le yaşadığı bir olayı anlattı. Yakın olduğunu zaman zaman belli eden ikilinin yaşadıkları duyanları şaşırttı.

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Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanan başarı dolu kariyeriyle Selçuk Yöntem, Türk sinemasının duayen isimlerinden biri.

Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanan başarı dolu kariyeriyle Selçuk Yöntem, Türk sinemasının duayen isimlerinden biri.

Özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Adnan Ziyagil rolüyle geniş kitlelere ulaşan Yöntem, sanatı kadar duruşuyla da yıllardır saygı görüyor. Hem kamera önünde hem de sahne arkasında birçok ismin akıl danıştığı bir figür olan Selçuk Yöntem, sadece performansıyla değil, dostluklarıyla da iz bırakıyor.

Bir İstanbul Masalı, G.O.R.A., Fi gibi projelerle hem televizyon hem de sinema izleyicisinin gönlünde taht kuran Ozan Güven, yetenekli olduğu kadar renkli kişiliğiyle de biliniyor.

Bir İstanbul Masalı, G.O.R.A., Fi gibi projelerle hem televizyon hem de sinema izleyicisinin gönlünde taht kuran Ozan Güven, yetenekli olduğu kadar renkli kişiliğiyle de biliniyor.

Zekice yaptığı espriler, ekran dışındaki doğal halleri ve dostluklarıyla da sık sık gündeme geliyor. Güven’in sektördeki dostlukları arasında en dikkat çekenlerden biri ise Selçuk Yöntem’le kurduğu samimi bağ.

Selçuk Yöntem ve Ozan Güven’in yıllara dayanan dostlukları magazin gündeminde zaman zaman yer buluyor.

Selçuk Yöntem ve Ozan Güven’in yıllara dayanan dostlukları magazin gündeminde zaman zaman yer buluyor.

2024 yılında, Şener Şen, Mehmet Aslantuğ ve Mustafa Denizli gibi isimlerle birlikte aynı sofrada buluşan ikili devam eden arkadaşlıklarını bir kez daha kanıtlamıştı. Ozan Güven’in o buluşmadan paylaştığı kareye düştüğü not dikkat çekiciydi: “Saygılarımla krallar.”

İkilinin dostluğu, zaman zaman birlikte katıldıkları etkinlikler ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gözler önüne serilirken Selçuk Yöntem ve Ozan Güven'in az daha rol arkadaşı olacağı geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkmıştı.

İkilinin dostluğu, zaman zaman birlikte katıldıkları etkinlikler ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gözler önüne serilirken Selçuk Yöntem ve Ozan Güven'in az daha rol arkadaşı olacağı geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkmıştı.

Ozan Güven, Türk dizi tarihine damgasını vuran 'Aşk-ı Memnu' dizisinde Behlül karakteri için ilk düşünülen isimdi. Aynı dizide Selçuk Yöntem'in efsanevi 'Adnan Ziyagil' karakterine hayat verdiğini hatırlarsak, ikili neredeyse aynı projede buluşmuş olacaktı! Ancak son anda yapımcıların tercihi değişti ve Behlül rolü Kıvanç Tatlıtuğ’a teslim edildi.

2012 yılında ise magazin sayfaları, Ozan Güven’in yeni villasındaki sürpriz misafiriyle çalkalanmıştı.

2012 yılında ise magazin sayfaları, Ozan Güven’in yeni villasındaki sürpriz misafiriyle çalkalanmıştı.

O dönem Cem Yılmaz ile aynı sokakta bir villa alan ve bahçesinin peyzaj düzenlemesini henüz tamamlayan Ozan Güven, o günlerde evinin ilk misafiri olarak yakın dostu Selçuk Yöntem’i ağırladı.

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Gelelim asıl konuya... Bir YouTube kanalına konuk olan Selçuk Yöntem, Ozan Güven'le yaşadığı bir olayı anlattı.

Gelelim asıl konuya... Bir YouTube kanalına konuk olan Selçuk Yöntem, Ozan Güven'le yaşadığı bir olayı anlattı.

Ozan Güven'in fotoğraf makinasını suya attığını söyleyen Selçuk Yöntem o anları 'Namussuz! 'Öldürmem lazım' arası yok, ya hiçbir şey yapmayacağım ya da öldürmem lazım'' şeklinde anlattı.

Sonunda öfkesini içine gömen Selçuk Yöntem, Ozan Güven'e yeni fotoğraf makinası aldırdığını söyledi.

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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