Finansal Okuryazarlıkta Hangi Seviye Sertifikayı Alırsın?
Parayı kazanmak başka, yönetmek bambaşka bir yetenek! Bütçe yapma alışkanlıkların, harcama tarzın ve tasarruf anlayışın seni hangi finansal seviye sertifikasına götürecek?
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Aylık gelirini eline aldığında ilk yaptığın şey nedir?
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2. Meyve ve sebze alışverişini nereden yaparsın?
3. Teknoloji çok hızlı, yetişmek zaman alıyor. Sen, telefonunu en son ne zaman değiştirdin?
4. Kendine ait bir evin var mı ?
5. Kredi kartının borç durumunu merak ettik?
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6. Harcamalarını takip etmek için ne kullanıyorsun?
7. Eline bir miktar para geçti diyelim. Hangi yatırım çeşidiyle değerlendirirsin?
8. Son olarak, mevcut mali durumun seni güvende hissettiriyor mu?
Ustalık Sertifikası!
Takdir Sertifikası!
Tebrik Sertifikası!
Başlangıç Sertifikası!
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