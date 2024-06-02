Sen Aşkta Ne Kadar Cesursun?
Sen Aşkta Ne Kadar Cesursun?
Bu test, ilişkilerdeki cesaret seviyenizi değerlendirmenize yardımcı olacak. Aşkta ne kadar cesur olduğunu öğrenin!
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. İlk adımı atmada ne kadar cesursun?
4. İlişkide duygularını ifade etmekte ne kadar cesursun?
5. Bir ilişkide risk almaktan ne kadar çekinirsin?
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6. İlişkide sınırlarını belirlemede ne kadar cesursun?
7. Geçmiş ilişkilerden ders almakta ne kadar cesursun?
8. İlişkide gelecek planları yapmaktan ne kadar cesursun?
9. İlişkide yeni deneyimler yaşamaktan ne kadar cesursun?
10. İlişkide karar vermekte ne kadar cesursun?
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Sen çok cesursun!
Yeri geldiğinde cesursun!
Cesur olma eğiliminde değilsin!
Cesur olmak senin için çok zor!
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