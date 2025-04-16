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Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'a Neden Yumruk Attığını Açıkladı

Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'a Neden Yumruk Attığını Açıkladı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.04.2025 - 09:53

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda Hasan Arat ile gerilim yaşayan Tevfik Yamantürk, istifa etmeyeceğini açıkladı. Kurul başkanı, tehdit aldığını belirtirken 'Kendimi korumak için hamle yaptım. Final böyle olmamalıydı. Ama yaşananlardan dolayı üzgünüm.' dedi.

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Tevfik Yamantürk'ün açıklaması 👇🏻

Tevfik Yamantürk'ün açıklaması 👇🏻

'Son olayda muhatabım, beni doğrudan hedef alarak onurumla oynayan sözler sarfetti. Mecbur oldum, kaçınılmaz biçimde tepki gösterdim. Mikrofon başındaki kişi, dev gibi eski bir sporcu. Onunla fiziksel çatışmaya girmek benim açımdan iyi olmazdı. Ama ne olursa olsun, kimseyi onurumla oynatamam. Tepkimi gösterdim.

Asla istifa etmem. Bu hareket orada olmamalıydı. Bana yakışmadı. Arat'ın sürekli tehditlerine karşı nefsi müdafaa refleksi ile hareket ettim. Zaten son dört aydır ortalarda görünmeyen, ancak uluslararası toplantıları ihmal etmeyen başkana karşı eleştirilerim oldu. Yanıt değil, tehdit aldım.

Olaydan sonra yüzlerce telefon, mail, sms aldım. İstifa etmememi öneren, haklılığıma inandıklarını belirten mesajlar. Eski başkanlarımız Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören ve Ahmet Nur Çebi de aradı ve destekledi. Fikret Orman başkanımızın yurtdışında olduğunu öğrendim. Onun da beni destekleyeceğini sanıyorum.' (Milliyet)

Neler olmuştu?

Neler olmuştu?

Beşiktaş, 12 Nisan Cumartesi günü 2025 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu için toplanmış, kulübün eski başkanlarından Hasan Arat, konuşma yapmak için sahneye geldiği esnada Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Arat'a yumruk atmıştı. Yaşananlar sonrası toplantı iptal edilmişti. Siyah-beyazlı kulüp, disiplin kurulu tarafından soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

O anlar kameralara böyle yansımıştı 👇🏻

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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