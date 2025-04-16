Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'a Neden Yumruk Attığını Açıkladı

'Son olayda muhatabım, beni doğrudan hedef alarak onurumla oynayan sözler sarfetti. Mecbur oldum, kaçınılmaz biçimde tepki gösterdim. Mikrofon başındaki kişi, dev gibi eski bir sporcu. Onunla fiziksel çatışmaya girmek benim açımdan iyi olmazdı. Ama ne olursa olsun, kimseyi onurumla oynatamam. Tepkimi gösterdim.

Asla istifa etmem. Bu hareket orada olmamalıydı. Bana yakışmadı. Arat'ın sürekli tehditlerine karşı nefsi müdafaa refleksi ile hareket ettim. Zaten son dört aydır ortalarda görünmeyen, ancak uluslararası toplantıları ihmal etmeyen başkana karşı eleştirilerim oldu. Yanıt değil, tehdit aldım.

Olaydan sonra yüzlerce telefon, mail, sms aldım. İstifa etmememi öneren, haklılığıma inandıklarını belirten mesajlar. Eski başkanlarımız Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören ve Ahmet Nur Çebi de aradı ve destekledi. Fikret Orman başkanımızın yurtdışında olduğunu öğrendim. Onun da beni destekleyeceğini sanıyorum.' (Milliyet)