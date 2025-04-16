Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'a Neden Yumruk Attığını Açıkladı
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Tevfik Yamantürk'ün açıklaması 👇🏻
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Neler olmuştu?
O anlar kameralara böyle yansımıştı 👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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