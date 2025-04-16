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Survivor Hikmet Tuğsuz Kimdir? Survivor Hikmet Neden Tutuklanacak?

Survivor Hikmet Tuğsuz Kimdir? Survivor Hikmet Neden Tutuklanacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.04.2025 - 09:23

Ekranların vazgeçilmez programı Survivor, büyük bir heyecanla devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu sene de Survivor yarışmacıları yakından takip ediliyor. 2025 sezonuna damgasını vuran bir isim ise Hikmet Tuğsuz oldu. Survivor Hikmet'in Türkiye'ye döndükten sonra tutuklanacağı ortaya çıktı. Hikmet, geçtiğimiz yıllarda iki farklı yaralama suçundan hapis cezasına çarptırılmış fakat bir süre sonra denetimli serbestlikle serbest bırakılmıştı. Survivor Hikmet hakkında, Dominik'e gittikten sonra tutuklanmasına karar verildiği ortaya çıktı.

Peki Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir, neden tutuklanacak?

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Survivor Hikmet Tuğsuz Kimdir?

Survivor Hikmet Tuğsuz Kimdir?

Hikmet Tuğsuz, Survivor 2025 kadrosunda yer alan bir isimdir. Hikmet Tuğsuz daha önce de Survivor yarışmasına katılmıştır. 2019 yılında gönüllüler takımında, 2022 yılında ise All Star'da yer alan Hikmet, yarışmanın iddialı isimlerinden biri olarak tanınmıştır. 

Survivor Hikmet, 16 Kasım 1986'da Antalya Akseki'de doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla spora başladı. Başarılı olduğunu gören antrenörler Tuğsuz'u atletizme yönlendirdi.

Hikmet Tuğsuz Kaç Yaşında?

Hikmet Tuğsuz, 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

Hikmet Tuğsuz Nereli?

Hikmet Tuğsuz, Antalya Aksekilidir.

Survivor Hikmet Tuğsuz Kariyeri

Survivor Hikmet Tuğsuz Kariyeri

Hikmet Tuğsuz'un kariyeri, üniversiteyi bitirmesinin ardından başladı. Birçok yarışmada başarılar elde eden sporcu, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca pek çok başarı elde etti. Tuğsuz; hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda yer aldı.

Tuğsuz, üniversite bittikten sonra hem antrenörlüğe hem sporculuğa devam etti. Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yaptı.

Hikmet Tuğsuz, Survivor yarışmasına ilk kez 2019 yılında katıldı. İddialı isim, yaşadığı sakatlık sebebi ile yarışmaya devam edemedi. 2022 yılında ise All Star kadrosunda yer aldı.

Survivor Hikmet Tuğsuz Neden Tutuklanacak?

Survivor Hikmet Tuğsuz Neden Tutuklanacak?

Survivor Hikmet, Türkiye'ye döndükten sonra '45 milyonluk villa dolandırıcılığı' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından dolayı tutuklanacak. Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın aktardığına göre, iki yeni suça karışan Survivor Hikmet hakkında tutuklama kararı bulunuyor. 

Survivor Hikmet Neden Ceza Aldı?

Hikmet Tuğsuz, daha önce de iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezasına çarptırılmış, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle serbest bırakılmıştı. Tuğsuz, hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasıyla Survivor'a katıldı ve Dominik'e gitti. Fakat Hikmet hakkında daha sonra yeni bir tutuklama kararı çıktı.

Denetimli serbestlik sürecindeyken iki ayrı suça karışan Hikmet, Türkiye'ye giriş yapar yapmaz tutuklu yargılanacak.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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