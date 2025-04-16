Survivor Hikmet Tuğsuz Kimdir? Survivor Hikmet Neden Tutuklanacak?

Hikmet Tuğsuz, Survivor 2025 kadrosunda yer alan bir isimdir. Hikmet Tuğsuz daha önce de Survivor yarışmasına katılmıştır. 2019 yılında gönüllüler takımında, 2022 yılında ise All Star'da yer alan Hikmet, yarışmanın iddialı isimlerinden biri olarak tanınmıştır.

Survivor Hikmet, 16 Kasım 1986'da Antalya Akseki'de doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla spora başladı. Başarılı olduğunu gören antrenörler Tuğsuz'u atletizme yönlendirdi.

Hikmet Tuğsuz Kaç Yaşında?

Hikmet Tuğsuz, 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

Hikmet Tuğsuz Nereli?

Hikmet Tuğsuz, Antalya Aksekilidir.