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Survivor Hikmet Neden Ayrıldı, Elendi mi? Survivor Hikmet Tuğsuz Ne Oldu?

Survivor Hikmet Neden Ayrıldı, Elendi mi? Survivor Hikmet Tuğsuz Ne Oldu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.06.2025 - 23:44

Survivor 2025 All Star - Gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Finale sayılı günler kala olaylar ise durulmuyor. 2 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde, Hikmet Tuğsuz'un olmadığı görüldü. Survivor izleyenleri ise Hikmet'e ne olduğunu merak etti. Sosyal medyada gündem olan Hikmet'e dair merak edilenleri Murat Ceylan açıkladı. Survivor Hikmet hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddilar, bir kez daha gündem oldu.

Peki Survivor Hikmet neden yok, gitti mi, elendi mi?

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Survivor Hikmet Neden Yok, Elendi mi 2025?

Survivor Hikmet Neden Yok, Elendi mi 2025?

Survivor Hikmet, 2 Haziran tarihli bölümde yer almadı. Sosyal medyada artan 'Survivor Hikmet elendi mi?' sorularının yanıtı ise Murat Ceylan'dan geldi. Ceylan, merak edilen soruları canlı yayında açıkladı. 

Survivor Hikmet, yarışmadan elenmedi. Survivor Hikmet, kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldı. Hikmet Tuğsuz'un beklenmedik vedası ise sosyal medyada gündem oldu.

Survivor Hikmet Tuğsuz Neden Gitti?

Survivor Hikmet Tuğsuz Neden Gitti?

Survivor Hikmet'in ailesiyle görüşmesinin ardından Survivor'dan ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı. Hikmet Tuğsuz Survivor'dan elenmedi veya diskalifiye olmadı. Finale günler kala Hikmet, yarışmadan ayrılma kararı aldı.

Murat Ceylan, Hikmet'in ailesinin kendilerine ulaştığını açıkladı ve Hikmet'in ailesiyle görüşmesinin ardından yarışmadan ayrılma kararı aldığını belirtti.

İddilara göre, Hikmet hakkındaki tutuklama kararı, ailesine tebliğ edildi ve Hikmet de bu bu sebeple yarışmadan ayrılma kararı aldı.

Survivor Hikmet'e Ne Oldu, Tutuklandı mı?

Survivor Hikmet'e Ne Oldu, Tutuklandı mı?

Survivor Hikmet tutuklanmadı. Hikmet Tuğsuz, Survivor'dan finale günler kala ayrılma kararı aldı. Fakat Hikmet hakkında tutuklama kararı bulunuyor. 

Hikmet Tuğsuz, daha önce de iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezasına çarptırılmış ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle salınmıştı. Tuğsuz'un hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasıyla Survivor'a katıldığı ortaya çıktı. Fakat Survivor Hikmet hakkında bir kez daha tutuklama kararı çıktı. 

Buna göre, denetimli serbestlik sürecindeyken iki ayrı suça karışan Hikmet'in Türkiye'ye giriş yapar yapmaz tutuklu yargılanacağı iddia ediliyor. Bu sebeple Hikmet'in yarışmadan ayrıldığı belirtiliyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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