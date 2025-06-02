Survivor Hikmet Neden Ayrıldı, Elendi mi? Survivor Hikmet Tuğsuz Ne Oldu?

Survivor Hikmet tutuklanmadı. Hikmet Tuğsuz, Survivor'dan finale günler kala ayrılma kararı aldı. Fakat Hikmet hakkında tutuklama kararı bulunuyor.

Hikmet Tuğsuz, daha önce de iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezasına çarptırılmış ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle salınmıştı. Tuğsuz'un hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasıyla Survivor'a katıldığı ortaya çıktı. Fakat Survivor Hikmet hakkında bir kez daha tutuklama kararı çıktı.

Buna göre, denetimli serbestlik sürecindeyken iki ayrı suça karışan Hikmet'in Türkiye'ye giriş yapar yapmaz tutuklu yargılanacağı iddia ediliyor. Bu sebeple Hikmet'in yarışmadan ayrıldığı belirtiliyor.