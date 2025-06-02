Survivor Hikmet Neden Ayrıldı, Elendi mi? Survivor Hikmet Tuğsuz Ne Oldu?
Survivor 2025 All Star - Gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Finale sayılı günler kala olaylar ise durulmuyor. 2 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde, Hikmet Tuğsuz'un olmadığı görüldü. Survivor izleyenleri ise Hikmet'e ne olduğunu merak etti. Sosyal medyada gündem olan Hikmet'e dair merak edilenleri Murat Ceylan açıkladı. Survivor Hikmet hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddilar, bir kez daha gündem oldu.
Peki Survivor Hikmet neden yok, gitti mi, elendi mi?
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Survivor Hikmet Neden Yok, Elendi mi 2025?
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Survivor Hikmet Tuğsuz Neden Gitti?
Survivor Hikmet'e Ne Oldu, Tutuklandı mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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