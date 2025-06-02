Sebebi Tutuklama Kararı mı? Survivor Hikmet Finale Birkaç Gün Kala Yarışmadan Ayrıldı!
Survivor 2025: All Star-Gönüllüler sık sık iddialarla çalkalanıyor. Ancak bu kez büyük finale sayılı günler kala hiç beklenmedik bir durum yaşandı. Hakkında tutuklama kararı bulunan Hikmet Tuğsuz, bir anda yarışmadan ayrılma kararı aldı. Hikmet Tuğsuz Survivor'dan diskalifiye mi edildi, elendi mi sorularının cevabını ve konuya ilişkin detayları içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Survivor 2025 beklenmedik gelişmelerle devam ediyor.
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Hikmet, ailesiyle görüşmesinin ardından Survivor'dan ayrıldı.
O açıklamayı buradan dinleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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