Diziden Ayrılıyor mu? Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç'ın Paylaşımı Kafaları Fena Karıştırdı
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in sezon finali yayınlanıyor. Heyecan dolu bölümün yayınlanmasından kısa bir süre önce dizinin istenmeyen karakteri Mine'ye hayat veren Mine Kılıç'tan herkesi şaşırtan bir paylaşım geldi. Mine Kılıç'ın paylaşımına yazdıkları 'Mine Uzak Şehir'den ayrılıyor mu?' diye düşündürdü.
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Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir, sezon finali yapıyor.
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Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç, yaptığı paylaşımla "Diziden ayrılıyor mu?" diye düşündürdü.
"Bir kez daha insan olmanın ne garip, ne meçhul bir hâl olduğuna şaşmanın yaşı olmadığını öğrendim."
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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