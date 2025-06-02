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Diziden Ayrılıyor mu? Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç'ın Paylaşımı Kafaları Fena Karıştırdı

Diziden Ayrılıyor mu? Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç'ın Paylaşımı Kafaları Fena Karıştırdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.06.2025 - 21:43

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in sezon finali yayınlanıyor. Heyecan dolu bölümün yayınlanmasından kısa bir süre önce dizinin istenmeyen karakteri Mine'ye hayat veren Mine Kılıç'tan herkesi şaşırtan bir paylaşım geldi. Mine Kılıç'ın paylaşımına yazdıkları 'Mine Uzak Şehir'den ayrılıyor mu?' diye düşündürdü.

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Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir, sezon finali yapıyor.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir, sezon finali yapıyor.

Heyecanı yüksek bölümde neler yaşanacak, Alya gidecek mi, kalacak mı, Cihan aşkını itiraf edecek mi diye düşünürken sanıyoruz ki bizim beklediğimizden daha büyük gelişmelerle karşılaşacağız. Biz bölümde yaşanacakları merak ederken, bölüm başlamadan önce yaşananlar da bir o kadar merak uyandırdı.

Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç, yaptığı paylaşımla "Diziden ayrılıyor mu?" diye düşündürdü.

Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç, yaptığı paylaşımla "Diziden ayrılıyor mu?" diye düşündürdü.

Bölüm öncesi Instagram hesabından paylaşım yapan Mine Kılıç, şunları yazdı:

'Yeni bölüm başlarken; Paylaşmak istediğim onca fotoğrafın kaldıramadı Instagram yükünü, ebatını :)

Çokça paylaşamadıklarım, sığdıramadıklarım, ulaşamadıklarım var… manidar :)

Çok şey öğrendiğim, güldüğüm, ağladığım… Ve en çok da sükût ettiğim bir sezon oldu.

Sabretmeyi, sessizliğin edebini; 39 nihayete ererken tekâmül sancılarını kabullenmeyi…'

"Bir kez daha insan olmanın ne garip, ne meçhul bir hâl olduğuna şaşmanın yaşı olmadığını öğrendim."

"Bir kez daha insan olmanın ne garip, ne meçhul bir hâl olduğuna şaşmanın yaşı olmadığını öğrendim."

'Fakat sanırım en mühimi: nice kimselerin baktığı şeyde gördüğünün, aslında kendi akisleri olduğunu belki de hiçbir vakit idrak edemeyeceğini.

Bu manada, zaten müşkil bir meslek… Müşkil bir roldü Mine.

Ama iyi ki oldu.

İki Mine de layığını bulsun.

Bu süreçte ben fazlaca zorlanırken, çevreme aksettirdiğim, sürç-i lisan ettiğim, istemeden gönül incittiğim olduysa, aflar ola.

Başka bir ekiple olmazdı. :))

İyi ki o fotoğraflanan anlar, o insanlar ve o yol, birlikte nasip oldu🙏🏻

Herkese her şey için çokça minnet, çokça muhabbet 🫂'

Ne dersiniz, sizce Mine Kılıç Uzak Şehir'e veda mı ediyor?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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