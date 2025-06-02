Diziden Ayrılıyor mu? Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç'ın Paylaşımı Kafaları Fena Karıştırdı

'Fakat sanırım en mühimi: nice kimselerin baktığı şeyde gördüğünün, aslında kendi akisleri olduğunu belki de hiçbir vakit idrak edemeyeceğini.

Bu manada, zaten müşkil bir meslek… Müşkil bir roldü Mine.

Ama iyi ki oldu.

İki Mine de layığını bulsun.

Bu süreçte ben fazlaca zorlanırken, çevreme aksettirdiğim, sürç-i lisan ettiğim, istemeden gönül incittiğim olduysa, aflar ola.

Başka bir ekiple olmazdı. :))

İyi ki o fotoğraflanan anlar, o insanlar ve o yol, birlikte nasip oldu🙏🏻

Herkese her şey için çokça minnet, çokça muhabbet 🫂'

Ne dersiniz, sizce Mine Kılıç Uzak Şehir'e veda mı ediyor?