Adam Fawer’ın Kült Eseri Olasılıksız'ın Yerli Diziye Uyarlanacağı Haberi Kitabın Hayranlarını İkiye Böldü
Gelmiş geçmiş en büyük yankıyı uyandıracak bir uyarlama haberiyle karşınızdayız. Uyarlama dizi konusunda bir dünya markası olduğumuz ortadayken, Adam Fawer'ın unutulmaz eseri Olasılıksız'ın OGM Pictures tarafından dizi yapılacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. Olasılıksız kitabının okuyucuları ise bu haber karşısında ikiye bölündü.
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Uyarlama konusunda adeta bir dünya markasıyız.
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OGM Pictures, Adam Fawer'ın kült eseri Olasılıksız'ın diziye uyarlandığını duyurdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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