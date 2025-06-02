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Adam Fawer’ın Kült Eseri Olasılıksız'ın Yerli Diziye Uyarlanacağı Haberi Kitabın Hayranlarını İkiye Böldü

Adam Fawer’ın Kült Eseri Olasılıksız'ın Yerli Diziye Uyarlanacağı Haberi Kitabın Hayranlarını İkiye Böldü

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.06.2025 - 18:45

Gelmiş geçmiş en büyük yankıyı uyandıracak bir uyarlama haberiyle karşınızdayız. Uyarlama dizi konusunda bir dünya markası olduğumuz ortadayken, Adam Fawer'ın unutulmaz eseri Olasılıksız'ın OGM Pictures tarafından dizi yapılacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. Olasılıksız kitabının okuyucuları ise bu haber karşısında ikiye bölündü.

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Uyarlama konusunda adeta bir dünya markasıyız.

Uyarlama konusunda adeta bir dünya markasıyız.

Kimi zaman kitaplardan kimi zaman yabancı yapımlardan uyarladığımız dizilerin çoğu unutulmaz bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü, Hercai, Atiye ve diğerlerini unutmak ne mümkün!

OGM Pictures, Adam Fawer'ın kült eseri Olasılıksız'ın diziye uyarlandığını duyurdu.

OGM Pictures, Adam Fawer'ın kült eseri Olasılıksız'ın diziye uyarlandığını duyurdu.

Üstelik dizinin hazırlıklarına bile başlanmış! Yakında yayınlanacağı duyurulan dizi Olasılıksız okurlarını ikiye böldü. Bu fikri beğenenler kadar dizinin tutmayacağını düşünenler de oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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