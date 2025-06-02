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Uzak Şehir'in Fikriye'si Nursel Köse, Sezon Finali Yemeğine Neden Katılmadığını Açıkladı

Uzak Şehir'in Fikriye'si Nursel Köse, Sezon Finali Yemeğine Neden Katılmadığını Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.06.2025 - 20:01

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, bu akşam yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapıyor. Dizinin sezon finali öncesi tüm ekip veda yemeğinde buluştu. Ancak Uzak Şehir'de Fikriye karakterine hayat veren Nursel Köse gecede yer almadı. Ünlü oyuncu, gecede neden yer almadığını açıkladı.

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Uzak Şehir'de merakla beklenen sezon finali yayınlanıyor.

Uzak Şehir'de merakla beklenen sezon finali yayınlanıyor.

Büyük bir heyecan uyandıran sezon finali öncesi Uzak Şehir ekibi sezona veda yemeğinde bir araya geldi. Eğlence dolu bir gece geçiren Uzak Şehir ailesine eşlik etmeyen tek oyuncu Nursel Köse'ydi.

Uzak Şehir'in Fikriye'si Nursel Köse, sezon finali yemeğine neden katılmadığını açıkladı.

Uzak Şehir'in Fikriye'si Nursel Köse, sezon finali yemeğine neden katılmadığını açıkladı.

Tatilde olan Nursel Köse, paylaştığı tatil videosuna şu notu düştü: 

'Sevgili Uzak Şehir ailesi,

Sezon veda partisinde sizinle olmayı çok isterdim tatildeyim. Bu güzel projede yer almak benim için büyük bir mutluluktu.

Yapım, yönetim, senaryo ekibi, oyuncu arkadaşlarım ve setin görünmeyen kahramanlarına emekleri için sonsuz teşekkürler. Harika bir ekip, harika bir sezon oldu.

Hepinize sevgiler, bol kahkahalı bir gece diliyorum!'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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