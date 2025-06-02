Uzak Şehir'in Fikriye'si Nursel Köse, Sezon Finali Yemeğine Neden Katılmadığını Açıkladı
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, bu akşam yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapıyor. Dizinin sezon finali öncesi tüm ekip veda yemeğinde buluştu. Ancak Uzak Şehir'de Fikriye karakterine hayat veren Nursel Köse gecede yer almadı. Ünlü oyuncu, gecede neden yer almadığını açıkladı.
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Uzak Şehir'de merakla beklenen sezon finali yayınlanıyor.
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Uzak Şehir'in Fikriye'si Nursel Köse, sezon finali yemeğine neden katılmadığını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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